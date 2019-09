Die schönsten Bilder von der Wiese

Menz

Ein Schmetterling an einer Blüte, Libellen auf Grashalmen, Eichhörnchen und Rebhuhn, ein Schwanenpärchen, eine Feder auf dem Wasser – Cornelia Müller hat all das auf einer Wiese mit Teich und Gebüsch im Havelland in der Nähe ihres Elternhauses fotografiert. Viele Stunden hat sie dort vom Sommer 2016 bis zum Sommer 2019 verbracht, immer ihre Kameras mit Makro- und Teleobjektiv, Stativ und Tarnzelt dabei.

Cornelia Müller zeigt eine Auswahl ihrer Fotos in der Regionalwerkstatt Menz am Naturparkhaus Stechlin. Die Ausstellung wurde am Freitagabend unter dem Motto „Nur eine Wiese“ eröffnet.

Das Besondere im Blick

Mit den Bildern möchte Cornelia Müller, die als Pflanzenschutzreferentin im Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft in Potsdam arbeitet, zeigen, dass sich auch auf dem kleinsten Fleck Natur „Schönes und Besonderes zu entdecken gibt, wenn man sich nur die Zeit nimmt, es zu erkennen.“ Der Anspruch war, dass es nicht immer der spektakulären Bilder bedarf.

Cornelia Müller hatte die Ausstellung gemeinsam mit ihrem Partner Mark Alexander Halbeisen geplant. Er starb 2017, sie entschloss sich, das Projekt für ihn und für sich weiterzuführen. „Nur bei einem der hier ausgestellten Bilder hat Marc den Auslöser bedient“, so Cornelia Müller. „Aber jedes der Bilder von dieser Wiese hat mit ihm zu tun, so wie jedes Foto, das ich seitdem gemacht habe.“ Sie, so beschreibt sie die Teamarbeit, habe ihre Geduld und Freude am gemeinsamen Hobby eingebracht, er die Erfahrung mit der Kameratechnik und seinen Blick für Details.

Noch mehr Motive auf der Homepage

Weil es nicht jedes Motiv in die Ausstellung „geschafft“ hat, zeigte die begeisterte Hobbyfotografin zur Ausstellungseröffnung eine Power-Point-Präsentation. „Ich will, dass die Bilder den Raum überschwemmen“, sagte sie. Wer mehr sehen will, kann auf der Homepage von Cornelia Müllerstöbern.

„Traumhaft schöne Bilder, sagte Mario Schrumpf, Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land, der die Wiesen-Fotos schon vor der Eröffnung gesehen hatte, über seinen ersten Eindruck. Die Ausstellung bleibt bis zum 27. Oktober in der Regionalwerkstatt und ist dort täglich zu den Öffnungszeiten des Naturparkhauses zu sehen: werktags von 10 Uhr – am Wochenende von 11 Uhr – bis 17 Uhr, ab Oktober bis 16 Uhr.

Von Martina Burghardt