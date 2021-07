Corona-Impfung in Löwenberg: Piekser für jedermann

Löwenberg

„Ich hole mir jetzt auch diesen Pieks“, sagt Frank Schirmer. „Dann kehrt vielleicht endlich wieder ein wenig Normalität ins Leben zurück.“ Der 52-jährige Zehdenicker war am Mittwochabend eher zufällig am Bürgerhaus in Löwenberg vorbeigekommen und hatte dort von der Impfaktion gehört. Zwar war bereits das letzte Drittel der dreistündigen Aktion „Impfen für Jedermann“ im Gange, doch noch war etwas Impfstoff der Marke Biontech vorhanden.

Rund 80 Leute machten von dem Angebot Gebrauch

Ronny Sattelmair sprach kurz vor Feierabend von rund 80 Leute, die sich seit 17 Uhr im Bürgerhaus gegen das Coronavirus hatten impfen lassen. Damit zeigte sich der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Gransee ebenso zufrieden wie Melanie Brunk. Auch die Präsidentin des DRK-Kreisverbandes war in Löwenberg vor Ort. Nach Gransee (240 Impfungen) und Zehdenick (109) war Löwenberg, wo Ronny Schüler von der Sanitätseinheit Gransee als Einsatzleiter fungierte, die dritte Station des vom DRK-Kreisverbandes organisierten und durchgeführten Jedermann-Impfens. Am Sonnabend, 17. Juli, ist dann Fürstenberg/Havel an der Reihe. Ort des Geschehens dort ist von 9 bis 13 Uhr die Mehrzweckhalle in der Berliner Straße 76.

Biotech-Impfstoff hat der Kreis bereitgestellt

Anschließend, so Ronny Sattelmair, beginne die Tour quasi wieder von vorn. Dann würden Zweitimpfungen angeboten. „Den Impfstoff haben wir über den Landkreis Oberhavel bekommen“, zeigt sich der Geschäftsführer dankbar. Ziel der Aktion sei es, den Bürgerinnen und Bürger aus dem Norden Oberhavels kurze Wege zum Impfen anzubieten, die Leute zum Impfen zu motivieren und die Arztpraxen der Region zu entlasten. Impfen lassen können sich in den genannten Orten alle jene Menschen, die im Amt Gransee und Gemeinden, in den Städten Zehdenick und Fürstenberg/Havel sowie in der Gemeinde Löwenberger Land wohnen. Unterstützung erhielt das DRK am Mittwoch von Ärzten, Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung sowie von vier Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Löwenberg.

Von Bert Wittke