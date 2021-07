Corona-Teststellen des DRK-Kreisverbandes Gransee im Norden Oberhavels und deren Öffnungszeiten

Der DRK-Kreisverband Gransee wird die Teststelle im Sitzungsraum in Löwenberg bis auf weiteres freitags von 16 bis 18 Uhr betreiben. Auch in Gransee, Zehdenick und Fürstenberg/Havel wird es weiterhin Teststellen geben.

In der Covid 19-Teststelle in der Hospitalstraße in Zehdenick ließ sich auch schon Bürgermeister Bert Kronenberg testen. Quelle: Bert Wittke