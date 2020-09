Menz

Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist der Menzer Apfeltag für dieses Jahr abgesagt worden. Er findet erst wieder am 16. Oktober 2021 statt.

Bewusst hätten die Organisatoren die Entscheidung zur Ausrichtung des Menzer Apfeltages soweit wie möglich nach hinten verlegt in der Hoffnung, ein Abklingen der Corona-Pandemie könnte eine Durchführung doch ermöglichen, so heißt es in einer Pressemitteilung. In einer gemeinsamen Beratung habe sich nun das Organisatorenteam gegen eine Ausrichtung in diesem Jahr ausgesprochen.

Anzeige

In großer Übereinstimmung habe das Team festgestellt, dass die gegenwärtigen von Corona diktierten Rahmenbedingungen es unmöglich machen, den überregional bekannten Apfeltag im erwarteten Umfang auszurichten. Daher wurde der 17. Menzer Apfeltag auf den 16. Oktober 2021 verschoben, in der Hoff-nung, dass der Regionalmarkt rund um die paradiesische Frucht dann ohne Einschrän-kungen stattfinden kann.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Ausgabe der Apfelbäume aus dem Genressourcenprojekt findet jedoch am 17. Oktober 2020 statt. Die Bewerber werden schriftlich über den genauen Termin informiert.

Von MAZonline