Gransee

Wie die Kreisverwaltung in Oranienburg am Dienstagnachmittag meldete, gibt es bestätigte positive Coronafälle an der Oberhavel-Klinik in Gransee. Durch die aktuell dort seit dem 9. Dezember umgesetzte Teststrategie seien am Standort Gransee bei mehreren Personen – das betrifft sowohl Mitarbeitende als auch Patienten – Covid-19-Erkrankungen identifiziert worden.

Um wie viele Betroffene es sich konkret handelt, war am Dienstagabend in der Pressestelle des Landkreises nicht bekannt. Die Pressestelle der Oberhavel-Kliniken war für nähere Informationen nicht mehr erreichbar.

Klar sei aber, dass aus diesem Grund in dieser Woche zum Schutz der Belegschaft und der Patienten in Gransee keine weiteren Patienten mehr aufgenommen würden. Planbare Operationen, funktionsdiagnostische Eingriffe sowie internistische Behandlungen sind verschoben worden. Es sei geplant, den Normalbetrieb in der kommenden Woche wieder aufzunehmen.

Von MAZonline