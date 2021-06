Coronavirus: Impftermine in der Granseer Klinik zu bekommen

Oberhavel

Weitere Menschen aus dem Landkreis Oberhavel haben die Chance, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Aus dem Sonderkontingent des Landes Brandenburg kann der Landkreis Oberhavel noch für Donnerstag, 10. Juni, und für Freitag, 11. Juni, Impftermine an der Oberhavel-Klinik in Gransee vergeben.

Geimpft wird das Vakzin der Firma BioNTech/Pfizer. Unter der Rufnummer 03301/6013999 können sich Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Oberhavel über 16 Jahre zwischen 8 und 16 Uhr für einen Termin anmelden.

Bei der Terminvereinbarung werden personenbezogene Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer der Impfwilligen erfasst, die mit dieser Registrierung einverstanden sein müssen. Die Aufnahme der Daten dient der Übermittlung an die Kliniken. Sobald alle Termine vergeben sind, wird die Rufnummer deaktiviert.

Zum Impftermin an der Granseer Klinik selbst sind dann verschiedene Unterlagen ausgefüllt mitzubringen. Diese stehen zum Download im Internet unter www.oberhavel.de/corona-impfung bereit. Alternativ können die Unterlagen auch per E-Mail zugestellt oder direkt in der Kreisverwaltung, Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg, abgeholt werden. Der Termin für die Zweitimpfung – sie erfolgt in der Regel sechs Wochen später – wird den Impflingen direkt vor Ort mitgeteilt. Die Anfahrt zur Klinik ist eigenständig zu organisieren.

Für die nächsten Wochen hat das Land Brandenburg weitere Sonderkontingente angekündigt. Darüber soll dann jeweils zeitnah informiert werden.

Von MAZonline