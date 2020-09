Da braut sich was zusammen – im Seehotel Louise in Seilershof „Schloßfuchs“ und „Quasimodo“ genießen

In schönstem Rot leuchtet Tobias Ketterers Export. Am „Schloßfuchs“ aus der gleichnamigen Hausbrauerei des Seehotels Louise in Seilershof hat der Diplom-Braumeister lange gefeilt. Der Geschmackskick macht seine Biere so besonders und natürlich die extravaganten Mischungen seiner Zutaten. Das obergärige „Quasimodo“ braut er beispielsweise aus über Buchenholz geräuchertem Malz. Ziemlich genau einen Tag dauert der Brauprozess. Bis man das fertige Bier trinken kann, vergehen dagegen Wochen. „Ich habe die nelkigste Hefe dafür ausgesucht, die ich finden konnte“, sagt der Diplom-Braumeister über sein Quasimodo-Bier.

Die extravaganten Mischungen seiner Zutaten machen die Biere von Diplom-Braumeister Tobias Ketterer so einzigartig. Quelle: Regio Nord GmbH/André Wirsig

Anzeige

Am Anfang ist das Korn, das gekeimte Korn, das Malz. Das wird geschrotet, dann wird gemaischt, anschließend folgt das „Läutern“ der Würze, wobei die festen Bestandteile der Maische abgetrennt werden, damit sich das Gute aus dem Hopfen löst. Bevor nun die Hefe loslegt, aus Zucker Alkohol zu machen, muss die Würze abkühlen, sonst geht die Hefe kaputt. Im Schnitt hat die Hefe jetzt eine Woche Zeit, erst dann wird das Bier in Fässer und Flaschen abgefüllt – und auch hier muss noch ein wenig weiter geruht werden. Dabei ist das Brauen alles andere als eine Leichtigkeit. „Es ist körperlich anstrengender und technisch anspruchsvoller, als viele denken“, sagt Tobias Ketterer. Die Bierkreationen werden exklusiv im Seehotel Louise am idyllischen Wentowsee angeboten.

Weitere MAZ+ Artikel

In schönstem Rot leuchtet Tobias Ketterers Export.– der „Schloßfuchs“. Quelle: Regio Nord GmbH/André Wirsig

Seehotel Louise mit der Brauerei Schloßfuchs, Tobias Ketterer, Hauptstraße 40, 16 775 Gransee, Ortsteil Seilershof, Telefon: 033085/5 09 60, www.seehotel-louise.de und www.brauerei-schlossfuchs.de

Von MAZonline