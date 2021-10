Dannenwaldes Ortsvorsteher Rüdiger Ungewiß: Das Gemeindezentrum muss saniert werden

Dannenwalde

Rüdiger Ungewiß wurde in Naumburg an der Saale geboren. Als der Vater Arbeit in Premnitz fand, zog die Familie dorthin. Nach dem Abitur, dass der heute 72-Jährige in Rathenow absolvierte, studierte Rüdiger Ungewiß an der TU Dresden Landmaschinentechnik. 1972 kam er nach Dannenwalde und arbeitete dort in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Melorationsmechanisierung Dannenwalde. Rüdiger Ungewiß ist verheiratet, hat zwei Söhne, fünf Enkel und einen Urenkel.

Sind Sie gern Ortsvorsteher in Dannenwalde?

Rüdiger Ungewiß: Hätte ich es sonst so lange auf diesem Posten ausgehalten? Immerhin bin ich jetzt schon 23 Jahre lang ohne Unterbrechung auf diesem Posten, erst als Bürgermeister, dann als Ortsbürgermeister und schließlich als Ortsvorsteher. Dannenwalde ist ein schöner Ort mit viel Wald und Wasser.

Glauben Sie, dass Corona dem Dorfleben geschadet hat?

Ich denke ja. Die Dannenwalder sind ohnehin nicht so einfach aus der Reserve zu locken. Wenn zum Beispiel im Umweltbahnhof oder in der Kirche Veranstaltungen stattfinden, und das ist ziemlich oft der Fall, nehmen daran meist nur wenige Einheimische teil. Man könnte auch sagen, dass die Dannenwalder ein mecklenburgisches Gemüt besitzen. Wenn man sie für etwas gewinnen möchte, muss man es verstehen, sie zu begeistern. Der Ortsbeirat, zu dem neben mir auch noch Bernd Weidemann und Brigitte Müller-Rolle gehören, hat sich fest vorgenommen, im kommenden Jahr wieder einige Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft auf die Beine zu stellen.

Wie sieht es mit Nachwuchs aus?

Junge Leute wohnen gerne hier. Aber leider haben wir nur wenig Bauland. Es soll aber welches geschaffen werden, dort, wo jetzt der Barfußpfad ist, in der Nähe des Bahnhofs. Das Dorf liegt verkehrsmäßig günstig. Schön ist auch, dass etliche touristische Radwege durch den Ort führen.

Was würden Sie sich unbedingt für Dannenwalde wünschen?

Eine Sanierung unseres Gemeindezentrums. Es hat den Standard der 1970er-Jahre, weil es in dieser Zeit gebaut wurde. Von der Größe her können wir nicht meckern. Wir haben zwei große Räume für Veranstaltungen, in denen zwei private Familienfeiern parallel stattfinden könnten. Und der Jugendbereich besteht aus drei Räumen und einer Küche. Aber inzwischen gibt es deutliche Mängel am Gebäude: das Dach ist undicht, so dass es durchregnet, der Putz bröckelt und Nässe dringt durch die Wände, die Sanitäranlagen sind alt, die Lampen auch. Immerhin haben wir voriges Jahr für 2500 Euro Tische und Stühle kaufen können, um die beiden großen Räume damit auszustatten. Aber viel von dem übrigen Mobiliar haben wir privat mitgebracht. Und wir haben auch schon selbst im Haus Hand angelegt. Zum Beispiel hat der Bürgerbusverein die Räume gestrichen.

Von Bert Wittke