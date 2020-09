Demenz: Schulungen für Angehörige in Gransee

Gransee

Angehörige von Menschen mit Demenz sind häufig mehrfach belastet und erleben eine Krankheit, die vom Verlust gemeinsamer Erinnerungen und Erfahrungen geprägt ist. Viele Fragen zu Krankheit, Verlauf und Umgang tauchen auf. Es ist deshalb wichtig für Angehörige von Menschen mit Demenz sich über diese Fragen zu informieren. In Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Demenz für das Land Brandenburg bietet deshalb der Märkische Sozialverein mit seiner Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und Angehörige in Gransee an acht Terminen eine Schulungsreihe für Angehörige an – vom 14. Oktober bis 2. Dezember in der Koliner Straße 12a, beim DRK, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Betroffenen Angehörigen sollen dabei Informationen vermittelt, praktische Hilfen und Erfahrungsaustausch angeboten werden. Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich unter Telefon: 03301/ 6 89 69 60 oder per E-Mail an alzheimerberatung@msvev.de.

Von MAZonline