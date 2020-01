Für die Naturpark-Besucher da

Menz

Das Naturparkhaus Stechlin in Menz würde es ohne ehrenamtliches Engagement nicht geben. Der vor 26 Jahren gegründete Förderverein Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide ist Träger und Betreiber des Naturparkhauses mit Besucher- und Umweltbildungszentrums, Erlebnisausstellung und Regionalwerkstatt. Das ganze Jahr über, montags bis sonntags, werden die Besucher empfangen, Vorträge und Veranstaltungen organisiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Umweltbildung für Kinder.

Jörg R. Brinkmann, Vorsitzender des Fördervereins Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide Quelle: Martina Burghardt

Im Jahr 2019 wurden 10 233 Besucher, fast 1000 mehr als 2018, betreut, davon 1185 bei der Umweltbildung, sowie 55 Gruppen. Möglich ist das, weil zwei feste Stellen mit je sechs Stunden von Anfang an aus verschiedenen Fördertöpfen und vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz finanziert werden. Der Verein leistet dazu einen Eigenanteil. „Die beiden Mitarbeiterinnen halten den Laden mit Herzblut und viel Engagement aufrecht“, so der Vereinsvorsitzende Jörg Brinkmann. „Ohne feste Stelle funktioniert die Arbeit im Naturparkhaus nicht.“ Noch fehlt die Information aus dem Ministerium, ob es 2021 wie bisher weitergehen kann. Die personelle Besetzung stellt mit die größte Herausforderung für den Verein mit seinen 80 Mitgliedern dar. „Wir sind hoffnungsvoll, dass uns die Politik weiter unterstützt“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Junge Leute helfen mit

Ein Mitarbeiter, der eine Mehraufwandsentschädigung erhält, ist noch bis Ende Mai beim Förderverein beschäftigt. Im Januar wurde jemand mit einer Förderung über das Jobcenter eingestellt, der sich bereits gut eingearbeitet hat, wie Jörg Brinkmann berichtet. Bis Ende August absolvieren Jeanette Dittrich und Paul Elste ihr freiwilliges ökologisches Jahr im Naturparkhaus. „Es macht Spaß mit den jungen Leuten“, so der Vereinsvorsitzende.

Das Naturparkhaus Stechlin in Menz wird vom Förderverein betrieben. Quelle: Martina Burghardt

Er kann sich auch auf die ehrenamtliche Mitarbeit der Vereinsmitglieder verlassen. Im vergangenen Jahr erneuerten sie den Anstrich des Giebels am Naturparkhaus, halfen an der Rezeption, hielten im Sinnesgarten das Unkraut in Schach, brachten das Kaltwasseraquarium in Ordnung und beteiligten sich an der Pflege der Wanderwege. Ohne die „schnelle Einsatztruppe“ des Fördervereins wäre die Pflege der Orchideenwiese, der Schleusenwiese am Roofensee, weitaus schwieriger. Nach der Mahd, für die das passende Wetter abzuwarten ist, müssen nämlich die Pflanzenreste schnell beseitigt werden, wie Naturparkleiter Mario Schrumpf erklärt. Wuchsen vor 20 Jahren noch gut 100 Exemplare des Breitblättrigen Knabenkrautes, sind es heute weit über 10 000 Pflanzen.

Die Linde wird gehegt und gepflegt

Die Vereinsmitglieder kümmern sich ebenso um die Linde am Naturparkhaus. „Sie ist als einziger Baum aus den Schilderungen von Theodor Fontane übrig, der das von Linden umstandene Forsthaus beschrieben hat“, so Jörg Brinkmann.

Zahlreiche Veranstaltungen standen im Terminkalender des Fördervereins, darunter mehrere Jubiläen wie das 25-jährige Bestehen des Vereins. Seit 20 Jahren bewirtschaftet der Verein das Naturparkhaus, seit 15 Jahren die Regionalwerkstatt. Außerdem wurde das 25. Waldfest Menz mit 3100 Besuchern gefeiert. Die Zahl wird größer, wenn die Beteiligten und Angehörigen der Kinder, die sich am Bühnenprogramm beteiligten, mitgerechnet würden. Zur Vorbereitung des diesjährigen Waldfestes, das vom 26. bis 28. Juni stattfindet und an dem zahlreiche Akteure und ehrenamtliche Helfer beteiligt sind, fand in dieser Woche bereits die erste Zusammenkunft statt.

An der Offenen Bühne beteiligt

Große Nachfrage herrschte bei den Pilzwanderungen, die im vorigen Jahr wegen der Trockenheit etwas später als geplant stattfanden. Tomatenbörse, Alte-Sorten-Fragestunde und mehrere Veranstaltungen zum Thema „Mit allen Sinnen genießen“ oder „Wir gehen dem Wasser auf den Grund“ wurden organisiert.

„Neben dem Verein Gemeinsam und dem Dorfverein unterstützen wir die „Offene Bühne“, die am 15. Februar in der Regionalwerkstatt stattfindet. Musiker der Region haben dort die Möglichkeit, sich zu präsentieren“.

Bei der Grünen Woche war der Verein dabei und wird es beim kulinarischen Festival „Solanum“ vom 22. bis 24. Mai ebenfalls sein.

Von Martina Burghardt