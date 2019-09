Gestaltungspläne für den Friedhof in Gransee

Gransee

Der Friedhof Gransee soll umgestaltet werden. In den zurückliegenden Jahren haben sich die Stadtverordneten mehrfach mit dem Thema beschäftigt. Nun gab es im Stadtentwicklungsausschuss, der nach der Kommunalwahl im Mai das erste Mal tagte, neue Informationen. Beschlüsse, über die zu beraten gewesen wäre, lagen noch nicht vor.

Seit 2017 hat Gransee eine Friedhofsentwicklungskonzeption. Dies und die aktuellen Änderungen im Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg sowie neue Trends in der Bestattungskultur werden bei den Neuerungen, die sowohl die Friedhofsanlage selbst als auch die Satzung, inklusive der Gebühren, berücksichtigt.

Der Friedhof in Gransee soll umgestaltet werden. Quelle: Uwe Halling

Wie Nico Zehmke, der zuständige Fachbereichsleiter in der Amtsverwaltung, im Ausschuss mitteilte, habe der Ortsbeirat Dannenwalde den Wunsch nach einer Neuregelung der Friedhofsordnung geäußert. Eine neue Bestattungsart soll dort eingeführt werden. „Vorgesehen ist, im kommenden Jahr einen Bereich für Urnenrasengrabstätten in Dannenwalde anzulegen“, so Nico Zehmke. Die Investition in Höhe von 10.000 Euro sei überschaubar.

Veränderte Ruhezeiten

Von einer ganz anderen Größenordnung ist in Gransee die Rede. Der etwa 4,4 Hektar große Friedhof soll auf 2,4 Hektar verkleinert werden, wie Sebastian Honl von der Amtsverwaltung erklärte. Bei der Neugestaltung will man dem Wunsch zahlreicher Angehöriger nach pflegeleichten Grabstätten nachkommen. Verändert werden sollen außerdem die Ruhezeiten: Sie sinken von jetzt 25 auf 20 Jahre. Diese Frist soll künftig auch für Urnengräber gelten.

„Neu angelegt werden ein Gräberfeld für Kinder sowie für Sternenkinder, Baumgrabstätten sowie teilanonyme Urnengrabstätten“, so Sebastian Honl. Bei Urnengräbern soll es künftig möglich sein, Familiengrabstellen zu reservieren. In die Friedhofsordnung werde außerdem die Kriegsgräberstätte aufgenommen, erklärte Sebastian Honl. Im Zuge der Neuerungen werden auch neue Bedingungen für die Bepflanzung gestellt: Sie dürfen nicht höher als 1,20 Meter wachsen, damit das Wurzelwerk keine benachbarten Gräber beschädigt und bei der späteren Beseitigung keine hohen Kosten entstehen.

Konkrete Pläne werden vorgestellt

All diese Veränderungen werden noch einmal konkret den Gremien der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt, ebenso eine aktuelle Gebührenkalkulation. Dann wird auch darüber zu sprechen sein, wie beispielsweise die Fläche für die Kinder- und Sternenkindergräber gestaltet werden soll. Allerdings gibt es schon jetzt einen ungefähren Zeit- und Kostenplan für die Neugestaltung des Friedhofes Gransee.

So sind für das Jahr 2020 Baumpflanzungen geplant. Dafür sind 3000 Euro vorgesehen. Für die Herstellung neuer Gräberfelder gibt es diese Kostenschätzungen: Urnenrasengräber 12 000 Euro, Erdrasengräber 4000 Euro, Kinder- und Sternenkindergrabstätten 4000 Euro. Die teilanonyme Urnengemeinschaftsanlage, inklusive Mauersanierung, wird voraussichtlich 25.000 Euro kosten. Für die Baumgrabstätten werden 8000 Euro eingeplant.

Abriss und Neubau der Trauerhalle am teuersten

Der größte Posten bei der Neugestaltung des Friedhofes Gransee ist jedoch die Trauerhalle: Abriss und Neubau sollen zwischen 2021 und 2023 erfolgen. Dafür ist mit einer halben Million Euro zu rechnen.

Den derzeitigen Zustand des Friedhofs kritisierte Thomas Schröder ( CDU). Er wies darauf hin, dass der Friedhof so angelegt sein müsse, dass die Pflege zu gewährleisten ist. „Der Friedhof muss ansehnlich sein“, sagte er.

Von Martina Burghardt