Der Granseer Matthias Hilgert fährt „die Ratte“ unter den Schwalben

Gransee

Der Vater ist schuld. „Er hat uns drei Brüder mit SR2 und Schwalbe schon zum Kindergarten gefahren“, lacht Matthias Hilgert. Simson begleitet ihn also schon sein ganzes Leben. Ein S 51, eine ETZ 250 und eben eine Schwalbe gehören auch heute zu seinem Fuhrpark. Mit letzterer hat er sich auch bei der MAZ, die die fetzigste Schwalbe im Landkreis sucht, gemeldet. Ziemlich auffällig ist sein Modell des Mopeds allemal.

Zunächst wegen der Lackierung. Die Schwalbe des Granseers kommt im sogenannten „Rattenlook“ daher. Entstanden in der Szene der Autotuner soll die Optik einfach nur an Rost erinnern. Wo früher der Lack vom Metall entfernt wurde und dann Wasser, Sonne und Luft mit der Zeit für die gewünschte Optik sorgten, ist das bei Hilgerts Flitzer anders. Er ist in diesem Farbton lackiert. Sogar Rostbeulen sind mit der Farbmischung darstellbar. Zudem sind alle Bördelkanten geglättet worden, Tacho, Gepäckträger und Parklicht demontiert und Rücklicht sowie Kennzeichentafel vom Schutzblech am Heck an die linke Seite gewandert. Hilgert mag die glatte Optik, die sein tiefer gelegtes Gefährt nun hat. Die wird nur von der Emailletafel mit den Buchstaben „DDR“ unterbrochen, die auf der rechten Seite der Maschine angebracht wurde. Für den nötigen Kontrast zum rostbraunen Farbton sorgen die beige Sitzbank – ohne Platz für einen Sozius –, polierte Felgen und Edelstahlspeichen. „Sie ist genauso, wie ich sie haben will“, strahlt er.

50 Arbeitsstunden stecken in dem Moped

Einiges, wie die Lackierung, war schon beim Kauf vorhanden. Für die anderen Arbeiten sind gute 50 Arbeitsstunden von ihm in sein Moped gesteckt worden. Nur beim Überholen des Motors hat sich der gelernte Tischler und heutige Altenpfleger professionelle Hilfe gesucht. Gebastelt hat er – und schickt wiederum ein Dankeschön an seinen Vater – schon mit zehn Jahren. Ein SR2 in Einzelteilen hat er da zusammen gesetzt, auch der ältere Bruder fasste mit an. „Und damals hab ich auch mein erstes eigenes Moped bekommen. Mein Vater brachte mir eine rote Schwalbe mit“. Gefahren wurde auf Feldwegen – ohne Führerschein. Und das blieb auch eine ganze Weile so, denn das Geld für die „Pappe“ wollte die Mutter von Matthias Hilgert zu seinem 15. Geburtstag nicht locker machen, erinnert er sich schmunzelnd. Wobei er betont, dass er heute darüber schmunzeln kann. „Damals war mir zum heulen. Mein Cousin konnte Schwalbe fahren und ich musste Rad fahren“.

Das Gefährt ist braun. Quelle: Uwe Halling

Seit vier Jahren hat er seine Moped nun und immer noch Spaß daran, „über die Straßen zu heizen“. Dass er es überhaupt sein Eigen nennt, verdankt er Ehefrau Daniela, die ihm das Moped schenkte. 2016, als ihr Golf kaputt ging, war sie noch nicht seine Frau. „Der Motor war hinüber“, erzählt sie. Also ging er hin und kaufte für sie ein neues Auto. „Mit dem Gebrauchten habe ich mich allerdings ziemlich angeschmiert“, aber für den Weg zur Arbeit wurde schnell ein Wagen benötigt. Mehrere tausend Euro habe er dafür gezahlt, einige Wochen später noch ein paar Hundert beim Inzahlunggeben für einen neuen Kleinwagen bekommen. Ein ziemliches Verlustgeschäft also.

Mit der Schwalbe geht es an die Ostsee

Die Schwalbe hat er damals schon auf einer Auktionsplattform im Internet beobachtet. „Scheinbar wollte die keiner, der Veräufer hat sie immer wieder eingestellt“. Bis Daniela zuschlug und somit auf ihre Weise „Danke“ für seine Hilfe sagte. Kurz darauf holten die beiden das neue Gefährt aus dem Süden Brandenburgs. Dass der Motor nicht lief und die Feederung auch hinüber war, schreckte Matthias Hilgert nicht ab. Rund 1500 Euro sind in den folgenden Wochen und Monaten in das Moped gesteckt worden. Und nicht nur er freut sich über das, was daraus geworden ist. Den vergangenen Winter verbrachte sein Moped als Blickfang im Schaufenster eines Zehdenicker Jeansladens.

Im Sommer beweist die Maschine, dass sie trotz ihres Alters noch einige Steherqualitäten hat. Mit den „Exin-Rowdies“ geht es einmal im Jahr an die Ostsee, andere Touren führen an den Wehrbellinsee. Im Stich gelassen hat in das Moped noch bei keinem der Ausflüge. Denn die Technik, und darauf achtet er, setzt im Gegensatz zur äußeren Hülle garantiert keinen Rost an.

Von Björn Bethe