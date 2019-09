Fürstenberg/Bötzow

Es war ein Laufprojekt, welches Christopher Vogt an seine persönliche Grenzen brachte, aber gleichzeitig auch eine Herzensangelegenheit für den Leegebrucher war: Der Ultraläufer machte sich am frühen Sonntagmorgen gemeinsam mit drei weiteren Läufern in Fürstenberg auf den Weg auf die Strecke des Benefizwalks der Initiative „Wir für Euch – Alle für das Hospiz Oberhavel“, die erst am Nachmittag gegen 16.30 Uhr nach 77 Kilometern ihr Ziel auf dem Bötzower Sportplatz fand. „Ich bin an meine Grenzen gekommen“, sagte der Ultraläufer nach dem Zieleinlauf glücklich, aber auch sehr erschöpft.

Aus ursprünglich einem Teilstück der Strecke wurde schließlich die Bewältigung der 77 Kilometer langen Gesamtstrecke. Sieben Läufergruppen wechselten sich am Sonntag etappenweise zwischen Fürstenberg und Bötzow mit dem Staffelstab ab, allein Christopher Vogt hielt vom Fürstenberger Markplatz über Felder, Wiesen, durch Wälder hinweg durch bis nach Bötzow, wie die Läufer im Rahmen eines großen Familienfestes den Zieleinlauf zelebrierten und auch selbst gefeiert wurden. Mehrere tausend Euro kamen an Spendengeldern für das Hospiz zusammen.

