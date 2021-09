Der Ziegeleipark in Mildenberg hat die erste Million voll

Mildenberg

Das hätte sich Familie Hahn aus Berlin-Weißensee am Dienstagmorgen sicher nicht träumen lassen, dass der geplante Ausflug zum Ziegeleipark nach Mildenberg zu einer echten Jubiläumstour werden würde. Kaum am Eingang des Ziegeleiparks angekommen, wurden die vierköpfige Familie, zu der außer Mama Anna Hahn (38) und Papa Christian Hahn (40) auch noch der dreijährige Sohn Richard und die im November vorigen Jahres geborene Tochter Karla gehören, mit Geschenken überhäuft. Und das aus einem zahlenmäßig sehr guten Grund: In Mildenberg wurde am Freitag, genau um 11.11 Uhr der 1-millionste Besucher im Ziegeleipark willkommen geheißen. Und der kommt aus Berlin.

Ziegeleiparkleiter Roy Lepschies (4.v.r.) hatte am Dienstag einige Gäste eingeladen, um gemeinsam den 1-Millionsten Besucher im Ziegeleipark in Mildenberg begrüßen zu können. Quelle: Uwe Halling

Der Familienrat der Hahns aus Weißensee beschloss kurzerhand, dass die Ehre, Jubilar zu sein, der Mama Anna zuteil wird. Das tat der Freude der anderen Familienmitglieder aber keinerlei Abbruch. Lediglich die kleine Karla schaute ein wenig ängstlich. So viele Leute, die alle gratulieren wollten – das war der kleinen Maus dann doch ein wenig unheimlich, weshalb Mama sie aus dem Kinderwagen nahm und fortan auf dem Arm hielt. Zur Belohnung für den Jubiläumsbesuch gab es natürlich einen Ziegelstein, der ein goldfarbenes Schildchen trägt, in das der Anlass für die für die Übergabe des Steines eingraviert ist. Eigentlich sehr symbolträchtig, dass der Jubiläumsgast ausgerechnet aus Berlin kommt. Immerhin wurde ein Großteil der Ziegel, die früher in Mildenberg produziert wurden, nach Berlin verschifft, wo sie beim Häuserbau dringend gebraucht wurden. Darüber hinaus überreichten der stellvertretende Landrat Egmont Hamelow und Ziegeleiparkleiter Roy Lepschies, den Hahns einen Präsentkorb mit allerlei regionalen Produkten und einen Blumenstrauß.

Als Geschenk für die Jubiläumsfamilie aus Berlin gab es unter anderem einen Ziegelstein mit Widmung. Quelle: Uwe Halling

Natürlich durften die Hahns den Ziegeleipark am Dienstag völlig kostenfrei inspizieren und für das kommende Jahr erhielt die Familie eine Besucher-Jahreskarte. Für die Kinder gab es zudem jeweils eine kleine Eisenbahn, die tüchtig Musik macht. Darüber freute sich ganz besonders Richard. Der Dreijährige war es eigentlich auch, der den Stein gewissermaßen ins Rollen brachte. „Er ist ein sehr großer Eisenbahn-Fan“ klärte Mama Anna Hahn auf. Als man dann kürzlich im Berliner Technikmuseum gewesen sei, hätten dort Flyer des Ziegeleiparks mit einer Bahn darauf ausgelegen. Die hätte der Dreijährige ja nun wirklich gerne mal gesehen. Und natürlich hoffte er auch, damit fahren zu können. Es dauerte nicht lange und der Entschluss stand fest, demnächst mal den Ziegeleipark in Mildenberg zu besuchen. Fast wäre die Sache noch schief gegangen, denn was den Ausflug nach Brandenburg betraf, stand auch ein Besuch im Oranienburger Schlosspark zur Debatte. Weil es aber für den dortigen Wasserspielplatz zu kalt schien, lenkte die Familie ihr Auto in Richtung Mildenberg. „Wir haben den Weg in den Ziegeleipark schnell gefunden, denn alles ist sehr gut ausgeschildert“, lobte Christian Hahn. Außerdem habe sich seine Frau vor der Fahrt im Internet kundig gemacht. „Die Homepage des Ziegeleiparks ist sehr informativ und hervorragend aktuell“, freute sich Anna Hahn.

Zur Feier des Tages wurde mit einem Gläschen Sekt angestoßen. Dabei ergriff der stellvertretende Landrat Egmont Hamelow (r.) das Wort und gratulierte der Familie Hahn aus Berlin-Weißensee ganz herzlich. Quelle: Uwe Halling

Roy Lepschies empfahl der Familie, den Park natürlich mit der Bahn zu erkunden, und auf jeden Fall an der Station „Spielplatz“ eine Pause einzulegen. Außerdem riet der Leiter des Ziegeleiparks zu der einstündigen Fahrt mit der großen Tonlorenbahn – damit auch Sohnemann Richard, der kleine große Eisenbahnfan, auf seine Kosten kommt.

Der Dienstag mit der 1-millionsten Besucherin des Ziegeleiparks war zugleich auch der Tag, an dem das neue Bistro im Besucherzentrum des Parks das erste Mal seine Pforten öffnete. Es löst ab sofort den kleinen Kiosk im Eingangsbereich des Parkes ab, der wirklich nicht mehr zeitgemäß war. Betrieben wird das Bistro täglich von 10 bis 17 Uhr vom Gasthaus „Alter Hafen“, das sich auf dem Gelände des Parks befindet.

Gleichzeitig mit der Begrüßung des 1-Millionsten Besuchers im Ziegeleipark öffnete das neue Bistro im Besucherzentrum. Dort steht unter anderem Fabian Clauß am Tresen. Quelle: Uwe Halling

Seit der Ziegeleipark Mildenberg im Jahr 1997 seine Pforten öffnete, hat er sich durch mit Hilfe des Landkreises und durch kontinuierliche Neuerungen zu einer der bedeutendsten brandenburgischen Industriekulturstätten entwickelt. Im ersten Jahr waren es noch 10 000 Gäste, mittlerweile bietet der Ziegeleipark Mildenberg jährlich bis zu 50 000 Besuchern ein reichhaltiges Programm mit Ausstellungen, Führungen, Bahnfahrten, Freizeitaktivitäten und diversen Veranstaltungen an. Nach fast 24 Jahren, in denen der Park jetzt in Betrieb ist, war es nun soweit: Der Ziegeleipark hat die erste Million voll.

Von Bert Wittke