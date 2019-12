Ausbildung in Oberhavel

Gransee

Drei bis vier Auszubildende könnte die Firma Säbu Granseeverkraften. Für Konstruktionsmechaniker, Elektroinstallateure, Tischler wären die Ausbilder da, der Platz, Arbeit und Aufträge sowieso. Nur die Lehrlinge lassen sich nicht blicken. Bernd Buchhold, seit sechs Jahren Säbu-Betriebsleiter, präsentiert deshalb das Unternehmen mit derzeit 77 Mitarbeitern bei verschiedenen Messen. Am Mittwochnachmittag fand bei ihm der Auftakt zur Berufsorientierungstournee (BOT) statt, die bereits zum zehnten Mal vom Netzwerk Zukunft.Schule Wirtschaft für Brandenburggemeinsam mit der Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderungsgesellschaft Oberhavel (Winto) veranstaltet wird.

Bei der Betriebsbesichtung der Firma Säbu Gransee. Quelle: Martina Burghardt

Insgesamt fünf solcher Stationen sind bis Ende April 2020 geplant. „Wir wollen Lehrern Veranstaltungsorte zeigen und Betriebe vorstellen“, so Michael Kunert, selbst Pädagoge und als regionaler Koordinator für das Netzwerk Zukunft tätig. Sowohl das Kennenlernen verschiedener Branchen, Berufe und Betriebe in der Nähe der eigenen Schule als auch der Ausbau von Netzwerken sind Ziel dieser Tournee. Neben Lehrern und Berufsberatern nehmen Vertreter der Wirtschaftsförderung des Landkreises und der Gesellschaften wie Winto und Regio Nord an der Berufsorientierungstournee teil.

Möglichkeiten für das Praxislernen

An solchen Kontakten ist Marion Steiniger interessiert. Die Lehrerin an der Mosaik-Oberschule Oberhavel ist dabei, die Berufsorientierung zu etablieren. „Die Schüler erkennen den Lehrberuf durchaus als gute Basis für ein Berufsleben an“, so ihre Erfahrung. Auch Petra Hesse von der Werner-von-Siemens-Schule Gransee will die Möglichkeiten kennenlernen, die es beispielsweise für das Praxislernen in Betrieben der näheren Umgebung gibt.

„Die mittelständischen Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland und auch in Oberhavel“, so der stellvertretende Landrat Egmont Hamelow, der die Berufsorientierungstournee mit eröffnete. Zu wenig werde über diese Unternehmen berichtet, obwohl dort „die Masse der Wertschöpfung“ passiere. Dass die Berufsorientierungstournee schon zum zehnten Mal stattfinde, zeige ihren Wert, um „eine gute und sinnvolle Partnerschaft“ zu fördern. Je dichter man dran sei, desto besser könne man Entscheidungen treffen.

Ansprüche an die Auszubildenden

Einig war man sich darüber, dass es in der Region reichlich Möglichkeiten gibt, Berufe zu erlernen und sich weiterzuentwickeln. Die Anforderungen an einen Auszubildenden sind deshalb in einer Firma wie Säbu hoch. Die Note Drei in Fächern wie Mathematik, Chemie, Physik sind da nur ein Richtwert. Was für den Beruf eines Konstruktionsmechanikers gebraucht werden, sei das naturwissenschaftliche Verständnis und Interesse.

Neben Standardcontainern bietet Säbu auch Spezialanfertigungen an. Gerade wird an einem Auftrag für die Bundeswehr gearbeitet, die mit hochmodernen Anlagen ausgestattete Container für den Einsatz in Mali bestellt hat. Technische Zeichnungen lesen zu können, ist nur eine der Grundvoraussetzungen für die Arbeit bei Säbu. Mittlerweile, so berichtete Bernd Buchhold, werden die teils komplizierten Konstruktionen in 3 D geplant. Ein hohes Vorstellungsvermögen sollte ein Azubi überdies mitbringen. Die Bezahlung, erklärte Bernd Buchhold, ist stark leistungsorientiert. Dies gelte sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Auszubildenden.

Die nächsten Stationen

Die nächsten Stationen auf dem Berufsorientierungs-Tourneeplan sind die Berufs- und Studienorientierungsmesse „youlab“ im Februar in Oranienburg, Hiper Ceramics Oberkrämer im März, die Firma Kurt Eulzer Druck Hennigsdorf im April, und die Energieinsel in Oberkrämer im Mai.

Auch für Schüler gibt es die Berufsorientierungstournee. Sie startete bereits im November und dauert bis April 2020.

Von Martina Burghardt