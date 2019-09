Gülle, Klärschlamm und Mist im Fahrsilo

Gransee

Die beiden Fahrsilos bei Meseberg und Baumgarten sollen zu Kompostieranlagen umfunktioniert werden. Sie gehören der Agrar GmbH Meseberg, die vor kurzem von Friedrich von Schönfels und Martin Specht übernommen wurde. Für die Nutzungsänderung ist eine Genehmigung notwendig.

Welche Stoffe in den Anlagen kompostiert werden sollen, erläuterte Friedrich von Schönfels in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Schon jetzt lagert in den Anlagen Gärsubstrat aus Biogasanlagen. Das wird künftig mit Klärschlamm, Stallmist und Gülle gemischt. Je mehr Flüssigkeit die einzelnen Abfälle enthalten, desto größer sei die Geruchsbelästigung, erläuterte der Unternehmer. Im Gemisch würde es wegen der trockenen Bestandteile weniger stinken. „Der fertige Kompost lässt sich gleichmäßiger und breitflächiger ausbringen“, so von Schönfels.

Die Anlagen befinden sich außerhalb des Ortes, entgegen der Hauptwindrichtung. In Meseberg beispielsweise liegt das nächst gelegene Wohnhaus 900 Meter entfernt, in Baumgarten beträgt der Mindestabstand 1800 Meter. Die Kapazität der Fahrsilos betrage zehn Tonnen am Tag.

Klärschlamm von hier

Der Trink- und Abwasserzweckverband Lindow-Gransee liefert den Klärschlamm. Es werde kein Klärschlamm aus anderen Bundesländern geholt, versicherte von Schönfels. Aus dem Schloss Meseberg und vom Amt Gransee und Gemeinden werde schon seit Jahren der Grünschnitt angenommen. Betriebseigene, biologisch verwertbare Abfälle, also Gülle und Stallmist, kommen aus dem eigenem Betrieb. Auch das landet bereits auf dem Feld. Der fertige Kompost wird auf den überwiegend nährstoffarmen Böden der Agrargesellschaft, etwa 1000 Hektar, ausgebracht.

Bereits im Ortsbeirat hatte Friedrich von Schönfels sein Konzept vorgestellt und dort „grundsätzlich Akzeptanz“ erhalten, wie Fachbereitsleiter Nico Zehmke erklärte. Auch die Meseberger wollten wissen, woher der Klärschlamm kommt. „Der Kuhstall ist das größere Problem“, so Ortsvorsteherin Christin Zehmke, Den hat die Agrargesellschaft verpachtet.

Von Martina Burghardt