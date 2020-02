Zwei Tage im schönen Norden Oberhavels

Seilershof

Die Busse sind bestellt, die Routen geplant, die Ansprechpartner benannt: die Vorbereitungen für die Aktion „48 Stunden Oberhavel“ am 29. und 30. August haben begonnen. Alle zwei Jahre lädt sich der Norden des Kreises Gäste ein, die wasserreiche Natur, die historischen Stadtkerne, die bewegende Geschichte, alte Gemäuer und außergewöhnliche Kunstwerke zu entdecken. Nachdem die „48 Stunden Oberhavel“ 2019 wegen der Baustellen auf Schiene und Straße abgesagt worden war und daraus ein kleineres „Rendezvous mit der Brandenburgischen Seenplatte“ entstand, soll nun die gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) geplante Aktion wieder stattfinden.

Diesmal zwei Rundkurse

Was die Region um Fürstenberg, Gransee und Zehdenick zu bieten hat, davon können sich sowohl die Ausflügler aus Berlin und der Umgebung als auch Einheimische an dem letzten Augustwochenende überzeugen. Ab Dannenwalde starten die Busse auf zwei Rundkursen, einem nördlichen und einem südlichen, und enden dann wieder am Bahnhof. Die Besucher können an verschiedenen Punkten aussteigen und mit dem nächsten Bus ihre Tour zur nächsten Attraktion fortsetzen.

Die organisatorischen Fäden dafür laufen bei der Regionalen Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel Nord (Regio Nord) zusammen, Fahrpläne werden mit der Oberhavel Verkehrsgesellschaft ( OVG) abgestimmt. Touristiker, regionale Unternehmer und Erzeuger sowie Kommunalpolitiker saßen am Donnerstagabend im Seehotel Louise Seilershof an einem Tisch, um über den Stand der Vorbereitungen zu sprechen.

Bei der Beratung zur Aktion „48 Stunden Oberhavel“ im Seehotel Louise Seilershof, organisiert von der Regio Nord mit deren Geschäftsführer Olaf Bechert (l.). Quelle: Martina Burghardt

Wie es schon für das vorige Jahr geplant war, soll die Zielgruppe der Aktion, deren Alter ursprünglich bei Ü 65 Plus gelegen hatte, deutlich erweitert werden, wie Olaf Bechert, Geschäftsführer der Regio Nord, erklärte. „Wir hoffen auf mehr als 2000 Gäste aus Berlin zuzüglich der Besucher aus der Region“, sagte er. In Berlin werden 30 000 Flyer verteilt, auf denen die Angebote des Wochenendes aufgelistet sind. An den Vormittagen, so die Erfahrung, werden die Busse sehr voll sein. Wer es etwas gemächlicher angeht und sich am frühen Nachmittag auf den Weg macht, hat mehr davon.

Meldeschluss am 24. April

Nicht an jedem Veranstaltungsort wird es eine Haltestelle geben. Hinweisschilder, ein Abholservice am Bus oder ein Transfer könnten deshalb hilfreich sein, ebenso wie Ortspläne. Einige Veranstaltungen und Angebote entlang der bereits ausgewählten Routen sind bereits in der Planung. Meldeschluss für diejenigen, die sich an der Aktion beteiligen und damit im Flyer erscheinen wollen, ist der 24. April. Die Fahrpläne werden bereits Ende März fertig sein und sollen dann den Beteiligten zur Verfügung gestellt werden.

Gesucht werden wieder Gästeführer, die in den Bussen mitfahren. Einige haben ihr Mitwirken bereits zugesagt. Wer sich beteiligen möchte, ist gern gesehen. Für sie gibt es vorher eine extra Schulung.

Beratung in kleineren Gruppen

Weil der Bahnhof Dannenwalde als Haltestelle für den RE 5 Start- und Zielpunkt ist, sind dort bereits mehrere Veranstaltungen geplant. Die Akteure werden sich untereinander verständigen und ihre Angebote abstimmen. Bei der Beratung in Seilershof hatten die anderen Anbieter Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch.

Wer sich an der Aktion 48 Stunden Oberhavel beteiligen und Gäste empfangen möchte, kann sich bei Ulrike Kirsten, Regio Nord melden. Sie ist telefonisch erreichbar unter 03306/20 28 52 oder per E-Mail: kirsten@regio-nord.com.

Von Martina Burghardt