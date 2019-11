Meseberger Feuerwehr: qualifiziert und musikalisch

Meseberg

Auf die Truppe ist Verlass, seit mehr als 100 Jahren. Die Freiwillige Feuerwehr Mesebergrückt nicht nur aus, wenn es brennt oder wenn technische Hilfe zu leisten ist, sondern ist auch dann zur Stelle, wenn bei Veranstaltungen Unterstützung gebraucht wird.

Am Tag der offenen Tür des Gästehauses der Bundesregierung beispielsweise ordnen die Kameraden den Fahrzeugverkehr in den Straßen und auf den Parkplätzen rund um das Dorf. Außerdem kümmern sie sich um eine warme Mahlzeit der Besucher. Andy Lange und Peter Halwas schwingen dann den Kochlöffel an der Gulaschkanone, die aus Dannenwalde geliehen wird. „Wir setzen die Leute da ein, wo sie gebraucht werden“, sagt Löschgruppenführer Nico Zehmke.

Kameraden sind bestens ausgebildet

Elf Aktive zählt die Freiwillige Feuerwehr Meseberg. Das sind nicht viele, aber dafür sind die Männer bestens ausgebildet und überwiegend schon viele Jahre dabei. Fünf Atemschutzgeräteträger gibt es, fast jeder hat den notwendigen Führerschein und einige der Meseberger Feuerwehrleute arbeiten in der Amtsverwaltung, sind also gerade am Tage jederzeit verfügbar, wenn Not am Mann ist.

In der langjährigen Geschichte hatte die Feuerwehr verschiedene Standorte in Meseberg. Der Umzug in das neue Gebäude im Jahr 2004 machte einiges leichter. Aber noch immer steht dort der W 50, dem man mit seinen 40 Jahren gut und gern ein Oldtimer-Kennzeichen verpassen könnte. Einen Vorteil hat das allerdings: Die Kameraden kennen jedes Teil und jede Macke. Der große Nachteil: Wasser hat der W 50 nicht dabei. In der waldreichen Gegend bereitet das Sorgen, denn die Einsatzmöglichkeiten sind begrenzt.

Hoffnung auf ein neues Tanklöschfahrzeug

Mit anderen Wehren können die Meseberger so nicht mithalten. Trotz der guten Beziehungen – Nico Zehmke ist Fachbereichsleiter für Finanzen in der Amtsverwaltung Gransee – müssen sie warten, bis sie mit einem neuen Tanklöschfahrzeug dran sind. Hoffnung gibt es für das nächste Jahr.

Löschgruppenführer Nico Zehmke (l.) und sein Stellvertreter Axel Zachei von der Freiwilligen Feuerwehr Meseberg. Quelle: Martina Burghardt

Dass eine angemessene Ausstattung zur Motivation der Kameraden beiträgt, ist auch Nico Zehmke bewusst. „Was fehlt, kompensieren wir mit unserem Fachwissen“, übt sich Rainer Max Lingk in Zweckoptimismus.

Frauen gibt es derzeit nicht in der Feuerwehr, drei junge Brandschützer machen bei der Jugendwehr in Gransee mit, darunter die beiden Kinder des Löschgruppenführers. Zu den vier Kameraden der Ehrenabteilung hält man den Kontakt und lädt sie einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung ein.

Ausbildung zweimal im Monat

Die Kameradschaft ist einer der wichtigsten Gründe, warum die elf Meseberger ihren Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr leisten, auch wenn sie beruflich stark eingebunden sind. Zweimal im Monat treffen sie sich zur Ausbildung, nehmen an Hilfseinsätzen wie im vorigen Jahr im Süden Brandenburgs teil, rücken aus, wenn in der Umgebung Alarm geschlagen wird. Zuletzt war das im Juli beim Waldbrand in Dannenwalde.

Peter Halwas von der Freiwilligen Feuerwehr Meseberg. Quelle: Martina Burghardt

„Wer, wenn nicht wir soll das machen?“ So wie Peter Halwas, der als Gerätewart im Feuerwehrtechnischen Zentrum arbeitet, sehen das die anderen auch, denn jeder in der Truppe ist sich bewusst, dass man selbst einmal Hilfe in Anspruch nehmen muss. „Der Gesellschaft etwas zurückgeben“, so formuliert Rainer Max Lingk die Antwort auf die Frage nach der Motivation. „Wir haben genügend Einsätze gefahren, um zu merken, dass man Menschen damit wirklich helfen kann“, so Nico Zehmke.

Einfach so nebenbei ist das nicht getan, das weiß jeder, der mal mit Feuerwehr zu tun hatte. „Die Ausbildung ist sehr anspruchsvoll, ob es nun die Prüfungen in der Ersten Hilfe, im Atemschutz oder im Funk sind“, zählt Axel Zachei, stellvertretender Löschgruppenführer, auf.

Die Hymne der Meseberger Feuerwehr

Was die Meseberger von anderen Wehren unterscheidet: Sie haben dank ihresKameraden Rainer Max Lingk eine echte Feuerwehrhymne, die in jeder einschlägigen Hitparade mithalten könnte. „Wir löschen jeden Brand im Amt, im Haus und auf dem Feld. Wir rasen im W 50 raus und das ganz ohne Geld“, heißt es darin. Das müsste eigentlich Sonderpunkte bei der Verteilung neuer Fahrzeuge geben.

Von Martina Burghardt