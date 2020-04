Die Grundplatte fürs neue „Zwergenland“ liegt schon

Gransee

Wer aufmerksam durch die Straße des Friedens in Gransee läuft, kann sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass am Um- und Neubau des „ Zwergenlandes“ kräftig gearbeitet wird. Die Bodenplatte ist bereits gegossen. Im Juni dieses Jahres sollen schrittweise die vorgefertigten Holzelemente für den Hochbau geliefert und montiert werden. „Wir liegen mit den Arbeiten für die Kindertagesstätte noch voll im vorgesehenen Zeitplan“, sagt Roswitha Suckrow. Ob das auch weiterhin der Fall sein wird, so Abteilungsleiterin für Bauen in der Granseer Amtsverwaltung, lasse sich aufgrund der Coronakrise und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Sie hoffe es aber. Und natürlich werden sich das auch die Mädchen und Jungen wünschen, die dort in die Kita gegangen sind und die seit August vorigen Jahres übergangsweise im AOK-Gebäude am Kloster betreut werden. Wenn sie und ihre Betreuer Ende Juni kommenden Jahres in die Straße des Friedens zurückkehren, wird sich dort eine ganze Menge verändert haben. 89 Kinder wurden in der dortigen Einrichtung, die Ende der 1960er-Jahre errichtet wurde, betreut, bevor die Bauarbeiter angerückt sind und im August vergangenen Jahres zunächst mit Abrissarbeiten begonnen haben. Wenn der Aus- und Umbau abgeschlossen sein wird, sollen dort bis zu 130 Mädchen und Jungen ihr neues Domizil haben.

Mehrbedarf hat sich schon zeitig abgezeichnet

„Es hat sich bereits in den Jahren 2016 und 2017 abgezeichnet, dass die vorhandenen Betreuungsplätze im „ Zwergenland“ nicht mehr allzu lange ausreichen werden“, sagt Nico Zehmke. Deshalb, so der Leiter des Fachbereiches I der Granseer Amtsverwaltung, habe man sich zu einer millionenschweren Investition in die Zukunft entschlossen. Mit zirka 5,7 Millionen Euro werde sowohl ein Neubau errichtet als auch der bestehende Gebäudeteil umgebaut und dabei erheblich attraktiver und funktionaler gestaltet. So werde unter anderem die Zugänglichkeit erheblich verbessert und barrierefrei gemacht. Das geschehe zum Beispiel durch den Bau einer Rampe und die Installation eines Fahrstuhls, der vom Erdgeschoss mit in das oberste Stockwerk fährt. Darüber hinaus würden die Fußböden erneuert, die sanitären Anlagen modernisiert und auch die Bewegungsflächen erweitert, etwa durch das Einrichten eines Sportraumes. Zudem würden alle Gruppenräume so konzipiert, dass alle Gruppenräume ebenerdig nach draußen ins Freie führen. Der Neubau soll ab dem Monat Juni sichtbar in die Höhe wachsen. Entsprechend der Vorstellungen der Planer soll dabei viel mit Holz, also einem nachhaltigen Rohstoff gebaut werden. Das, so Nico Zehmke, sei bereits bei der Kita „Henriettes Schneckenhäuschen“ in Menz praktiziert worden. Auch wenn das „ Zwergenland“ nach seiner Fertigstellung anders aussehen wird, als die Kita in Menz.

Froh über einen Fördermix

Von den rund 5,7 Millionen Euro, die die Baumaßnahme in der Straße des Friedens kosten wird, trägt das Amt einen kommunalen Anteil von 1,7 Millionen Euro. „Wir sind sehr froh, dass wir für die verbleibende Summe in den Genuss eines Fördermixes gekommen sind“, sagt Nico Zehmke. Ein Teil stamme aus dem Bundesinvestitionsprogramm für Kitas (Bundesmittel), aus der Städtebauförderung (Bundes-, Landes und kommunale Mittel) sowie auch aus Geldern des Landwirtschaftsministeriums (Bundes- und Landesmittel).

Von Bert Wittke