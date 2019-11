Die Kirchgasse ist fertig

Gransee

Die letzten Meter Straße im Sanierungsgebiet Altstadt Granseesind nun erneuert. Die Kirchgasse, deren Bauweise sich an die umliegenden Straßen und den Kirchplatzes anpasst, konnte am Freitag offiziell freigegeben werden. Mit dem ebenerdigen Ausbau, der optischen Abgrenzung von den Gehwegen sowie der Wahl des Pflasters passt sich das Straßenbild an die Umgebung an. Gewährleistet ist jetzt auch, dass Pkws in der Gasse wenden können.

Wasserleitungen erneuert

Parallel zum Straßenbau nutzte der Trink- und Abwasserverband Lindow-Gransee die Gelegenheit, die Trink- und Schmutzwasserleitungen die Regenentwässerungen sowie die Hausanschlüsse zu erneuern. Dafür wurden rund 148 000 Euro ausgegeben. Der Straßenbau kostet etwa 340 000 Euro, davon kommen 80 Prozent aus Mitteln der Städtebauförderung. Der Eigenanteil der Stadt beträgt etwa 68 000 Euro.

Archäologische Fundstücke

Der erste Spatenstich für die letzte Straßenbaumaßnahme im Sanierungsgebiet fand im Mai statt. Die geplante Bauzeit von drei Monaten für die 75 Meter lange Straße verlängerte sich jedoch, unter anderem deshalb, weil etliche archäologische Funde zu dokumentieren waren. Im nördlichen Bereich der Straße wurde beispielsweise ein runder mittelalterlicher Holzbrunnen gefunden. Dessen Konturen sind nun anhand der Pflasterung erkennbar.

Seit 1995 sind in der Altstadt Gransee zwölf Kilometer Gehweg und fünf Kilometer Straße saniert worden. Fast 13 Millionen Euro sind in die Maßnahmen geflossen, davon 3,5 Millionen Euro aus der Stadtkasse, wie die Amtsverwaltung bereits bei Baubeginn mitteilte.

Im Altstadtsanierungsprogramm teilen sich Bund, Land und Kommune die Kosten, auch für private Vorhaben. Je 40 Prozent kommen aus dem Städtebau-Fördermitteltopf von Bund und Land, 20 Prozent von der Kommune.

Von Martina Burghardt