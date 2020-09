Die Liebe zum Zweirad blüht wieder auf – E-Bike-Station in Menz sehr gut besucht

Menz

„Wir haben keine Fahrräder mitgenommen“, sagt Katharina Strunk und in ihrer Stimme liegt etwas, das sich nach Entschuldigung anhört. Und dann sprudelt es auch schon aus ihr heraus. „Hier lässt es sich super gut fahren. Es gibt wunderschöne Routen und die Wege sind toll ausgeschildert. Selbst kleinere Dörfer haben gut ausgebaute Pisten, manchmal sogar ganze Fahrradstraßen.“ Katharina Strunk macht gemeinsam mit Heiko Schröer derzeit Urlaub im Wentow. Und weil den beiden das Wetter einfach viel zu schön ist, um mit dem Auto zu fahren, standen sie am Montagmorgen bei Bernd Hessel. Der betreibt gleich am Ortseingang von Menz, Berliner Straße 22, eine E-Bike-Station mit acht E-Bikes und 30 herkömmlichen Fahrrädern. „Wir kommen aus Lippe in Nordrhein-Westfalen und wollten uns heute mal ein E-Bike ausleihen, um die Gegend zu erkunden“, erzählt Heiko Schröer. „Vielleicht fahren wir mal nach Gransee oder auch nach Rheinsberg. Mit so einem Elektrorad lassen sich ja doch auch größere Entfernungen bewältigen.“ Auch Mildenberg, so war zu vernehmen, wäre eine Option, zumal der Vater von Heiko Schröer, der aus Gelsenkirchen stammt und gelernter Tischler ist, mal als Wanderarbeiter auf einer Ziegelei gearbeitet hat.

Bernd Hessel erklärt Katharina Strunk und Heiko Schröer die Nutzung des E-Bikes. Die beiden Besucher aus Lippe (Nordrhein-Westfalen), die derzeit in Wentow Urlaub machen, wollten bei dem schönen Wetter unbedingt eine Ausfahrt machen. Quelle: Bert Wittke

Schnell hat Bernd Hessel die passenden Räder für die beiden Besucher aus Nordrhein Westfalen gefunden. Nur rasch eine Proberunde gedreht, ein Foto vom Ausweis gemacht, jeweils 20 Euro für die eintägige Nutzung des Rades bezahlt und dann sitzen die zwei Urlauber auch schon auf den Rädern. Nicht lange und sie sind den Blicken von Bernd Hessel entschwunden.

Wo Bernd Hessel mit den E-Bikes steht, war früher der Bahnsteig, auf dem die Leute standen und auf die Stechlinseebahn gewartet haben. Im Hintergrund das unter der Regie des 73-jährigen Rheinländers restaurierte ehemalige Menzer Bahnhofsgebäude. Quelle: Uwe Halling

Der gebürtige Rheinländer betreibt den Fahrradverleih Menz seit 2012. Ursprünglich hatte Bernd Hessel, der Architektur und das Restaurieren historischer Gebäude als Hobby bezeichnet, sich in das Haus am Menzer Ortseingang verliebt. So ein Gebäude, habe er sich gesagt, dürfe man nicht verfallen lassen. Tatsächlich handelt es sich um ein reizvolles Haus, das eine sehr bewegte Geschichte hat. Diente es doch mal als Bahnhofsgebäude für die Stechlinseebahn, als die zwischen 1930 und 1945 auch in Menz Station machte. „Jetzt ist es das einzige ehemalige Bahnhofsgebäude entlang der Strecke, das noch in seiner ursprünglichen Bauweise erhalten ist“, sagt Bernd Hessel und fügt hinzu: „Ich habe das Haus quasi aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Nur, dass statt Dornen hier alles voller Spinnweben war.“

Auch Übernachten ist möglich

Nach einem alten Bauernhof bei Güstrow, einer Villa in Solingen und einer Etage eines Berliner Hotels ist das einstige Bahnhofsgebäude eine weitere Baulichkeit, bei dessen Restaurierung der 73-Jährige Regie geführt hat. Heute beherbergt es unter anderem noch eine Appartement-Wohnung und ein Zimmer-Appartement, so dass etwa acht bis zehn Leute übernachten können. Im Dachgeschoss wohnt Bernd Hessel selbst, wenn er von seinem Wohnort Berlin nach Menz kommt. Und das ist oft der Fall. „Bei schönem Wetter oder in den Ferien bin ich immer hier“, sagt er . In seiner Abwesenheit übernimmt eine Familie, die ebenfalls in dem früheren Bahnhofsgebäude wohnt, den Verleih.

Fahrräder und E-Bikes aus Menz sind bislang dieses Jahr sehr gut nachgefragt worden. Quelle: Bert Wittke

Trotz Corona ist Bernd Hessel nicht unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Jahres. Okay, anfänglich habe es von März bis Mai Stornierungen gebeben, doch danach sei es Schlag auf Schlag gegangen. Die Leute hätten sich nicht erst lange angemeldet, sondern seien kurzfristig angereist. Und sie seien länger als sonst üblich geblieben. Viele bis zu einer Woche oder auch zehn Tage. Unterm Strich ist die Bilanz dieses Jahres sogar besser als zuvor. Und das, obwohl dieses Jahr die ausländischen Gäste zwangsweise weggeblieben sind. Dafür stellen immer Deutsche fest, dass es sich in Brandenburg wunderbar Urlaub machen lässt. Und sie lassen ihre alte Liebe zum Zweirad wieder aufblühen. „Viele, so sagt Bernd Hessel, seien das erste Mal hier in der Gegend und seien überrascht, was es in der Nähe Berlins doch für herrliche Landschaften gibt.

Nächstes Projekt sind zwei Ladestationen für Elektroautos

Bernd Hessel ist sehr naturverbunden und umweltbewusst. Deshalb lässt er soviel Natur wie möglich auf seinem Grundstück in Menz unberührt und plant, auf dem Gelände als nächstes zwei Ladestationen für Elektroautos zu errichten. Dann könnten die Leute ihre Fahrzeuge hier aufladen und inzwischen mit dem E-Bike die Gegend erkunden. Wie lange die E-Bikes aus Menz genutzt werden, ist jedem selbst überlassen. Es hätten auch schon Leute Räder ausgeliehen und seien damit dann in den Urlaub gefahren. Bernd Hessel hat jedenfalls nichts dagegen einzuwenden.

