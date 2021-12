Die MAZ trauert um Anke Dworek

Fürstenberg

Mit großer Trauer und Fassungslosigkeit haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die langjährige Redakteurin der MAZ, Anke Dworek, am 14. Dezember im Alter von 63 Jahren verstorben ist. Sie war in Fürstenberg zu Hause und hat fast 30 Jahre lang für die Märkische Allgemeine Zeitung geschrieben. Mit 56 Jahren wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.

Waschsalon-Kolumnen sind unvergessen

Im Jahr 2015 war Anke Dworek vom Verein Gemeinsam der gleichnamige Preis verliehen worden. Die Artikel der Lokaljournalistin „sind fein gestrickt und sensibel recherchiert“, hieß es in der Laudatio. Den Lesern seien gerade ihre kabarettreifen Waschsalon-Kolumnen in der Granseer Lokalausgabe in Erinnerung geblieben. Alle Kolleginnen und Kollegen, die mit Anke Dworek so viele Jahre zusammengearbeitet haben, sind über den Tod der Fürstenbergerin, die immer aufgeschlossen, hilfsbereit, freundlich und sehr naturverbunden war, tief traurig.

Von MAZonline