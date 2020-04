Die Tourismusbranche hat genug gelitten

Oberhavel

Die Regio-Nord mbH hat 2009 ihre Arbeit aufgenommen und ist für die Konzipierung und Umsetzung gemeinsamer regionaler Maßnahmen der Region Gransee-Zehdenick-Fürstenberg zuständig. Die Regie liegt in den Händen von Olaf Bechert.

Ein wichtiger Aufgabenbereich, dem sich die Regio-Nord verschrieben hat, ist die Förderung des Tourismus. Der ist ja gerade im Oberhavel-Norden auch ein großer Wirtschaftsfaktor.

Olaf Bechert: Das stimmt. Gerade in den nördlichen Gebieten des Kreises leben sehr viele Menschen vom Tourismus und sind in dieser Branche oder begleitenden Diensten beschäftigt. Vielleicht mehr, als es einigen selbst bewusst ist. Der Oberhavelnorden besitzt eine eher punktuell ausgeprägte Wirtschaftsstruktur im Vergleich zum Süden; dazu viel Wald- und Landwirtschaft. Hier ist auch die Bevölkerungsdichte viel geringer. Dafür kann der Norden mit einer wunderbaren Landschaft punkten. Er ist waldreich, besitzt viele Seen und wunderschöne zusammenhängende Landschaftsgebiete. Aus diesem Grund spielt der Tourismus dort eine sehr große Rolle – sowohl für die Einheimischen als auch für Tagestouristen, Kurz- und Jahresurlauber. Das müssen sich die Menschen immer wieder vor Augen halten, um diesen Schatz zu nutzen und vor allem bewahren zu können. Die Regio-Nord ist sehr bemüht, die Leute aber auch die Politik in all ihren Ebenen dafür immer wieder zu sensibilisieren.

Glauben Sie denn, dass das notwendig ist?

Die Mehrzahl der Einheimischen sind sich der Bedeutung des Tourismus schon bewusst. Ich stelle aber fest, dass es immer wieder eine Menge Stolpersteine gibt, die uns in den Weg gerollt werden.

Was meinen Sie damit?

Vor zirka fünf Jahren wurde zum Beispiel die Ortsdurchfahrt in Fürstenberg saniert. Mitten im Sommer, wenn die intensivste Zeit für touristische Aktivitäten in der Region angebrochen ist. Auswirkungen zogen sich über zwei Jahre hin. Lange Zeit riefen Leute an und erkundigten sich, ob die Strecke wieder offen ist. Daran sieht man, dass das die Menschen schon davon abgehalten hat, in die Region zu kommen. Oder denken wir an Neubau der Brücke vor Fürstenberg, der mit etlichen Verkehrseinschränkungen verbunden war. Auch die langen Bauarbeiten und die damit verbundenen Sperrungen der Landesstraße 214 innerhalb von Marienthal hat vielen Tourismusanbietern und Gastronomen erhebliche Besucherrückgänge und folglich finanzielle Verluste beschert. Oder denken Sie nur an die Schließung der Schleuse Zaarenthin, die für den Wassertourismus und nachfolgende Umsatzketten ein ziemliches Desaster war.

Und nun kommt mit der Corona-Krise und ihren Auswirkungen wieder ein Nackenschlag.

Genauso ist es. Das ist jetzt die nächste Backpfeife. Dabei hatten wir 2019 Höchstzahlen registrieren können, was Übernachtungen in der Region betrifft. Und auf allen einschlägigen Messen, die wir im letzten Herbst besucht haben, zeichnete sich ein reges Interesse für unsere Region ab. Das gab Anlass zu viel Optimismus und hat uns richtig Mut gemacht. Und ausgerechnet jetzt, wo sich Leute für Urlaub in unserer Region entscheiden und sonst die meisten Anfragen nach Übernachtungsmöglichkeiten bei uns eingehen, da trifft uns dieses gewaltige Malheur. Das ist ganz böse für die Region.

Ihre Sorgenfalten sind folglich groß.

Das kann man wohl sagen. Der Tourismus war die Branche, die im Zuge der Corona-Pandemie als erste zurückgedrängt wurde. Und es ist der Bereich, der jetzt offensichtlich am längsten ausharren muss. Sicherlich begründet, auch wenn ich Aussagen zu dieser speziellen Begründung, neben Aussagen zu berechtigten allgemeinen Schutzmaßnahmen, nirgends finde.

Sie fürchten sehr um die gesamte Branche?

Ja und das sage ich auch ganz deutlich. Die derzeitige gute Wetterlage und die darin eingebetteten Osterfeiertage haben die Branche um die zehn bis 15 Prozent des Jahresumsatzes gekostet. Die Einnahmen sind weg und können nicht wieder aufgeholt werden. Wegen der von mir bereits aufgezählten Widrigkeiten mussten Anbieter bereits Personal abbauen. Personal, dass sich dann in anderen Regionen nach einem neuen Job umgeschaut hat und verloren ist. Jetzt habe ich Angst vor einer zweiten Welle. Anbieter, die die Schwierigkeiten der Branche bislang noch einigermaßen kompensieren konnten, müssen der Situation nun womöglich Tribut zollen. Ich glaube nicht, dass diese Befürchtungen übertrieben sind, denn ich habe unter all den Lockerungsmaßnahmen, die jetzt schrittweise angegangen werden sollen, nichts entdeckt, was die Tourismusbranche betrifft. Und mal ehrlich – wenn Gaststätten nicht öffnen dürfen, brauchen wir uns über Übernachtungsmöglichkeiten gar nicht erst unterhalten.

Das klingt ziemlich niedergeschlagen.

Wenn es etwas gibt, was Mut machen könnte, dann die Hoffnung, dass die Stammkundschaft den Anbietern die Treue hält und sofort wiederkehrt, wenn die Einschränkungen gelockert werden. Und natürlich nutzen solche Eigeninitiativen wie etwa Auslieferungen und Bringedienste von Essensangeboten der Gaststätten. Der „Templiner Hof“ aus Fürstenberg etwa war einer der ersten, die den Kunden einen derartigen Service angeboten haben. Andere sind gefolgt und man muss sagen, dass das überwiegend gut funktioniert hat. Wir als Regio-Nord konnten eine Plattform im Internet schaffen, solche Angebote zu bündeln und zu den Menschen zu tragen. Ein kleiner Beitrag, um irgendwie über die Krisenzeit zu kommen.

Sie nutzen doch aber sicher die Zeit jetzt, um nach einer Rückkehr zur Normalität möglichst gut gerüstet zu sein.

Auf jeden Fall. Und wir werden darüber in unserem touristischen Newsletter berichten. Zunächst freuen wir uns, die Tourismusinformationen in Stechlin und Fürstenberg wieder öffnen zu können. In Fürstenberg haben zudem Umbauarbeiten stattgefunden, so dass wir dort jetzt weit mehr regionale Produkte anbieten können. Und wir haben eine Fontanewanderung entworfen. Leute können den sogenannten Theosweg laufen und dabei gut die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten. Solche Projekte sind jetzt wichtig, zumal andere Veranstaltungen, mit denen Touristen gerade auch aus Berlin angelockt werden sollten, dieses Jahr entfallen müssen. Gerade haben wir die Entscheidung treffen müssen, die „48 Stunden Oberhavel“ abzusagen. Es wird wohl auch keinen Tag der offenen Tür im Schloss Meseberg geben. Das Stechlinseefest ist abgesagt, das Waldfest in Menz und das Erntefest in Dollgow auch. Und das sind nur einige Beispiele. Die Tourismusbranche hat wirklich genug gelitten. Es ist Zeit, dass das Glück zurückkehrt und alle Entscheidungsträger begreifen, dass der Tourismus kein Randthema ist.

Von Bert Wittke