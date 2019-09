Kitakinder zu Besuch im Gymnasium

Gransee

Am Anfang scheinen alle noch ein bisschen schüchtern: die großen Mädchen aus dem Strittmatter-Gymnasium und die Drei- bis Vierjährigen aus der Kita „ Bärenwald“. Doch schnell fanden sich die Partner. Hand in Hand gingen sie – die Großen mit den Kleinen – ins Direktorenzimmer.

Alexandra Flaig wartete dort schon auf die Abordnung aus der benachbarten Kindertagesstätte mit Leiterin Iris Poltier. Stellvertretend für ihre Kolleginnen hieß sie die neue Schulleiterin willkommen, wünschte „alles Gute und Spaß mit dem Team“ und freute sich, dass die Kooperation zwischen Kita und Schule fortgesetzt werden soll.

Schulleiterin Alexandra Flaig begrüßte die Drei- bis Vierjährigen im Strittmatter-Gymnasium Gransee. Quelle: Uwe Halling

Die gibt es schon seit vielen Jahren, genauer seit 2004. Im Jahr 2010 unterzeichnete man einen Kooperationsvertrag. Olaf Hahn erinnert sich, dass es mit einem Zwölferkurs begann, da stand das alte Schulgebäude noch. Die Schüler hatten die Idee, den Kleinen Geschichten vorzulesen. Anfangs war noch nicht ganz klar, welche gut ankommen würden. Nach und nach entwickelte sich das richtige Gefühl, die Lesestunden zum Nikolaustag, zu Ostern und zum Kindertag wurden Tradition.

Die Schüler organisierten die Abschlussfahrten der Kita mit, organisierten gemeinsame Ausflüge ins Theater nach Berlin. „Der damalige Schulleiter hatte die Idee, eine Kooperation daraus zu machen“, berichtet Olaf Hahn, der diesen Vertrag mit der von ihm geleitetenArbeitsgemeinschaft Carpe diem nach wie vor mit Leben erfüllt.

Mit dem neuen Ball tobten die Kita-Kinder mit ihren neuen Freundinnen über den Schulhof des Gymnasium Gransee. Quelle: Uwe Halling

Mittlerweile sind es die Schülerinnen der siebten bis neunten Klasse, die in der AG mit den Kita-Kindern den Kontakt halten. Denn Abiturienten und Zehntklässler müssten sich auf ihre Abschlüsse konzentrieren, da bliebe wenig Zeit übrig, so Olaf Hahn.

Einen festgelegten schriftlichen Plan für die Kooperation gibt es nicht. Die Zusammenarbeit hat sich eingespielt. Lesewettbewerb, Sport und Spiel, Strittmatter-Tag und Poetry-Slam, Veranstaltungen in der Bibliothek – die Arbeitsgemeinschaft hat viel vor im Jahr, und wann immer es geht, werden die Kleinen von der Kita „ Bärenwald“ mit einbezogen. „Wir haben das nie als Belastung empfunden“, sagt Olaf Hahn.

Ausflüge, Vorlesen, Basteln

Diejenigen, die schon länger dabei sind, haben bereits Freundschaften geschlossen. Die Gymnasiasten und Kita-Kinder sehen sich bei den gemeinsamen Ausflügen, beim Basteln, beim Ostereiersuchen und am Vorlesetag. Gerade erst nahmen die „ Bärenwald“-Kinder am Benefizlauf des Gymnasiums teil. Die Kleinen, die nicht mehr konnten, wurden von ihren „Paten“ unterstützt.

„Sie erzählen den Eltern von ihren großen Freunden“, sagt Iris Poltier. Und manche Mutter, mancher Vater sind stolz, dass ihr Kind „aufs Gymnasium“ geht. „Es ist einfach mal etwas anderes, wenn sich die Schule so öffnet.“

Die Bärenwald-Kinder singen für die Schulleiterin ihr Kita-Lied. Quelle: Uwe Halling

Wie es sich anfühlt, in einem Klassenzimmer zu sitzen, konnten die Kinder am Donnerstag ausprobieren. Schulleiterin Alexandra Flaig nahm sie mit und erzählte dort die Geschichte von den Kobolden in Köln, der Stadt, aus der sie nach Gransee gekommen ist. Drei Bücher hatte sie als Geschenk für die Kita mitgebracht.

Auch für Alexandra Flaig war das eine neue Erfahrung. Eine solche Kooperation kannte die Schulleiterin bisher nicht, freute sich aber über das Interesse. „Vielleicht wird ja bei dem einen oder anderen Schüler beim Umgang mit den Kindern ein Berufswunsch geweckt“, sagte sie. Beim Herumtollen mit dem Riesen-Ball, den Olaf Hahn den Kindern überreichte, hatten jedenfalls die Großen wie die Kleinen ihren Spaß.

