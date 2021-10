Die laufenden Lebensversicherer aus Gransee

Gransee

Ohne die Unterstützung von Kitas und Grundschulen blieben die Strittmatter-Gymnasiasten in diesem Jahr fast unter sich beim traditionellen Benefiz-Lauf zugunsten der Klinik in Gambia. Am letzten Schultag vor dem Beginn der Herbstferien wurde auf dem Schulhof der Granseer Schule bekannt- gegeben, was trotzdem erreicht werden konnte.

Am Freitag wurde der diesjährige Benefizlauf des Strittmatter Gymnasiums Gransee ausgewertet. Quelle: Björn Bethe

Kurz gesagt: Es war viel. Richtig viel. So viel, dass Schulleiterin Alexandra Flaig und Matthias Bormeister, der Vorsitzende des Vereins „Ärzte helfen e. V.“, zurückrudern mussten – was sie jedoch gerne taten. Denn unter den Voraussetzungen des Laufes ohne die eingangs erwähnte und gewohnte Unterstützung waren sich am 1. September beide einig gewesen, dass das Rekordjahr 2019 – damals wurden 28 300 Euro erlaufen – wohl nicht in Reichweite kommen werden. Die Strittmatter-Gymnasiasten wollten dies anscheinend nicht auf sich sitzenlassen und erliefen 2021 sogar mehr Geld. 29 000 waren am Ende zusammengekommen – eine neue Rekordsumme. Seit der Lauf durchgeführt wird, haben die Granseer Schülerinnen und Schüler sowie ihre Sponsoren mittlerweile 216 000 Euro für die kleine Klinik in Afrika bereitstellen können.

Es gab Alternativen

„Ohne euch“, sagte ein sichtlich bewegter Bormeister ins Mikrofon, „ohne euch wären dort schon längst die Lichter ausgegangen. Ihr seit die Lebensversicherung für diese kleine Klinik da unten“. Er freute sich natürlich, dass die Schülerschaft dem Projekt treu blieb. Auch wenn es in diesem Jahr durchaus Alternativen gegeben hätte und über diese auch diskutiert worden sei, sagte er mit Blick auf die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands.

Weite Strecken gelaufen

Rund ein Viertel der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler seien am 1. September mehr als 10 Kilometer gelaufen. 27 haben es auf mehr als 20 Kilometer gebracht und zwölf spulten am Tag des Benefizlaufes gar mehr als 55 Runden ab, darunter gleich vier Schüler aus der Klasse 7/2. Zu den sportlichen Leistungen der Schüler gesellte sich auch in diesem Jahr wieder ein geballtes Echo der regionalen Wirtschaft, die das Projekt begleiteten und den durchschnittlichen Erlös von 48 Euro je laufendem Gymnasiasten erst möglich machten. Partner wie das Takeda-Werk in Oranienburg, die Mühle Tornow und die Granseer Gewo wurden stellvertretend für die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer genannt, die sich hier engagieren.

Die Schülersprecher enthüllten die erlaufene Summe. Quelle: Björn Bethe

Den Kontakt zu den Firmen hatten die Klassen vielfach alleine hergestellt. Und so konnten die 8/3, die 7/2 und die 7/3 die meisten Spenden im Schulvergleich einwerben. Am weitesten gelaufen waren die Mädchen und Jungen der Klasse 9/1, gefolgt von 8/1 und 10/3. Die 9/1 gewann somit auch den von der den Benefizlauf betreuenden Sportschule in Lindow ausgelobten Wandertag.

Das Geld wird in Gambia für den laufenden Umbau – es entsteht ein zweites Geschoss mit zusätzlichem Operationsraum – gut gebraucht. Außerdem gilt es, den Nachschub an Medikamenten und anderen benötigten Dingen zu sichern. Wie immer werden die Schülerinnen und Schüler des Strittmatter-Gymnasiums genau informiert, wofür jeder der Spendeneuros verwendet wurde. Anfang kommenden Jahres gebe es entsprechende Informationen, versprach Schulleiterin Alexandra Flaig.

Dank an die treuen Sponsoren

Dank ging außerdem an die Unterstützer, die trotz der Beschränkungen am 1. September mit an den Start gingen. Das Team der Landkreisverwaltung etwa, was rund 100 Kilometer beisteuerte. Oder Elena Mischke vom Laufteam Gransee, die einen Halbmarathon absolvierte. Die Gesamtzahl der an diesem Tag insgesamt gelaufenen Strecke genau auszurechnen, sei leider nicht möglich gewesen, so die Schulleiterin. Sie dürfte sich jedoch grob geschätzt im Bereich um 6000 Kilometer bewegen, überschlug sie kurz im Kopf.

Angesichts dieser Zahlen sowie der Eurobeträge gingen Matthias Bormeister dann auch allmählich die Superlative aus. „Ich bin begeistert, überwältigt, fasziniert und gerührt“, presste er hervor.

Von Björn Bethe