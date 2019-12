„Granseer Geschichten 2018“ frisch gedruckt

Gransee

Es war ein Versuch, ein kleines Abenteuer, die Ereignisse des Jahres, geschichtliches Wissen und Porträts in einem heimatkundlichen Sammelband zusammenzufassen. Nun ist schon die vierte Ausgabe der „Granseer Geschichten“, Jahrgang 2018, gedruckt. Das Redaktionsteam präsentierte die Broschüre am Freitag im Saal der Amtsverwaltung. Dort wird sie zum Weihnachtsmarkt am Sonnabend erstmals zum Kauf angeboten. Einige der 500 Exemplare sind allerdings schon vergeben: Bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr bekamen die Stadtverordneten die neuesten „Granseer Geschichten“.

Die Seitenanzahl setzt Grenzen

Zu dem eingespielten Redaktionsteam gesellen sich immer wieder neue Autoren. Für den Inhalt verantwortlich sind diesmal neben einigen Gastautoren Renate Kramp, Ingrid Haack, Nadine Witt, Klaus-Dieter Lieske, Udo Tutsch, Manfred Halling, Carsten Dräger, Franz Proy und Christian Tutsch. Ihr Anspruch ist es, Themen aus allen Orten und der Stadt Gransee zu finden. Dass der Umfang von 100 Seiten diesem Ziel Grenzen setzt, ist kein Hinderungsgrund. Es sollen schließlich noch weitere Ausgaben erscheinen. Ideen dafür gibt es bereits.

Unterstützung und Zusammenarbeit gelobt

„Es ist die bisher beste Ausgabe“, lobte Manfred Halling die Gestalter des Heftes: die Neubrandenburger Werbeagentur Lieps. Er dankte auch den Unterstützern wie der Gewo Gransee, allen voran jedoch Christian Tutsch von der Amtsverwaltung, der die organisatorischen Fäden in der Hand hielt und für das Korrekturlesen zuständig war, wie auch Carsten Dräger hervorhob. Er selbst hat wieder mehrere Beiträge zur Historie Gransees, wie beispielsweise zum Schulwesen und zum Gut und Herrenhaus Dannenwald, beigesteuert. Manfred Halling arbeitete unter anderem die Entwicklung der Partnerschaft Gransees mit der Stadt Hessisch Oldendorf auf.

„Wir können stolz auf unsere Gemeinschaftsarbeit sein“, sagte Renate Kramp. „Unsere Stadt und die schöne Umgebung haben es verdient, erwähnt zu werden.“ Die Recherche, darin sind sich die ehrenamtlichen Autoren einig, ist der aufwendigste Teil der Schreibarbeit. Überrascht davon, wie gut alles gelaufen ist, zeigte sich Klaus-Dieter Lieske, einer der Neulinge im Redaktionsteam. „Alle haben konzentriert gearbeitet, und es war gut organisiert“, sagte er. Er selbst kommt in den „Granseer Geschichten 2018“ als Augen- und Ohrenzeuge des Brandes im Munitionslager bei Dannenwalde im August 1977 zu Wort.

Wer das Heft bis zum Ende durchblättert, findet dort das „Granseer Lexikon“, in dem es um das sogenannte Schokoladenviertel und das Schmale Handtuch geht.

An politisch aktive Ehrenamtler gedacht

Das Durchhaltevermögen aller Beteiligten würdigte Amtsdirektor Frank Stege bei der Präsentation. Ihn freut besonders, dass diejenigen, die über Jahre politische Verantwortung getragen haben, nicht vergessen werden, wie beispielsweise Helga Krahl und Wolfgang Kielblock. In den Granseer Geschichten von 2018 ist deshalb auch ein Kapitel dem 25-jährigen Bestehen des Amtes Gransee und Gemeinden gewidmet. „Mehr als 300 Leute waren eingeladen, auch ,Aktivisten der ersten Stunde’, wie man früher sagte“, erinnerte Frank Stege. Er dankte allen Mitwirkenden und wünschte einen guten Absatz für die Broschüre.

Im Januar werden die Themen für die nächste Ausgabe zusammengetragen. Hinweise und Anregungen sind erwünscht. Regelmäßig treffen sich die Autoren, bis dann im Juli das Heft druckreif sein wird. So war es auch im zurückliegenden Jahr. „Ich bin voller Zuversicht“, schreibt Frank Stege im Vorwort, „dass wir auch in den kommenden Jahren viele interessante Geschichten lesen.“

Von Martina Burghardt