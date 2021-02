Dollgow: Naturidyll und Zusammenhalt prägen den Ort

Dollgow

Der strahlend blaue Himmel und die Sonne, die den Schnee auf dem Dollgower Kirchendach glitzern lässt, macht die ländliche Idylle perfekt. Der Schnee auf den Gehwegen wurde offenbar schon in den Morgenstunden geräumt, denn von den Dollgower Einwohnern ist um die Mittagszeit kaum jemand anzutreffen. Das Gezwitscher der Vögel verstummt an diesem Tag nur, als das gleichmäßige Tuckern eines Traktors auf der Straße schon von weithin zu vernehmen ist. Der Trecker wird von Landwirt Robin Kunkel (24) gesteuert. „Wir betreiben unseren landwirtschaftlichen Betrieb und einen Reiterhof hier, alles in Familienhand“, erzählt der junge Mann, der sein ganzes Leben in Dollgow verbracht hat.

Landwirt Robin Kunkel führt mit seiner Familie ein gemeinsames Unternehmen. Quelle: Uwe Halling

Mit 16, gibt er zu, lag sein Interesse mehr bei Computern. „Aber einen Familienbetrieb weiterzuführen ist natürlich schöner, den ganzen Tag am Rechner sitzen ist dann doch nicht so meins“, lacht er. Der Zusammenhalt in Dollgow sei gut, „natürlich gibt es aber auch hier und da mal Reibungspunkte.“ Einen Supermarkt, so sagt er, brauche man im Ort nicht. „Das wäre zu viel, wir fahren dann eher nach Rheinsberg, Fürstenberg oder Gransee einkaufen.“ Außerdem sei auch die mobile Versorgung ausreichend.

Die Liebe zog Anne Stege nach Dollgow

Dem stimmt Anne Stege (41) zu. Sie ist mit ihren Kindern im Dorf unterwegs, 2013 zog es sie der Liebe wegen nach Dollgow. „Ich bin in Gransee aufgewachsen, also schon recht ländlich“, erzählt sie. Die Kinder gehen in Menz zur Schule und in den Kindergarten, der Bäcker kommt drei Mal in der Woche mit einem Verkaufswagen vorbei. „Und landschaftlich ist es einfach toll, wir haben es nur 200 Meter bis zum See. Eigentlich bräuchten wir gar nicht in den Urlaub fahren.“ Beruflich ist Anne Stege viel unterwegs. „Ich freue mich jeden Morgen beim Losfahren darauf, abends wieder nach Hause zu kommen“, schwärmt sie. Dies liege vor allem am Zusammenhalt und der Herzlichkeit. Eine Anekdote dazu hat die 41-Jährige auch parat: „Mein Mann hatte sich um seinen 60. Geburtstag drei Rippen gebrochen, viele Dollgower haben mich dabei unterstützt, ein Überraschungs-Feuerwerk am See zu planen“, erklärt sie.

Neo tobt mit seinen Freunden am Liebsten durch die Dollgower Natur. Quelle: Uwe Halling

Auch der achtjährige Neo Kunkel liebt seinen Heimatort. „Ich mag es, wenn viele draußen unterwegs sind und ich mit meinen Freunden draußen spielen kann“, erzählt er. Mit Araber-Wallach Mahees hat er sogar ein eigenes Pferd, auf dem er „auch schon ein bisschen“ reiten kann. Wenn er gerade nicht mit Freunden durch die Natur tollt, besucht er die dritte Klasse der Grundschule in Menz. „Ich wünsche mir aber, dass der See wieder sauberer wäre und der Steg repariert werden würde, damit man wieder baden gehen kann.“

Das Erntefest ist das Highlight im Ort

Zusammenhalt und Geselligkeit wird in Dollgow groß geschrieben – da sind sich auch Ortsvorsteher Egon Brehe, seine Stellvertreterin Anke Hoffmann und Karin Köhler, Vorsitzende des Heimatvereines einig. „Zahlreiche Besucher kommen zu unserem traditionellen Erntefest“, erklärt Karin Köhler. „Dieses wird von den Dollgowern mit Unterstützung des Ortsbeirates und des Heimatvereins organisiert“, ergänzt Egon Brehe. Abseits von Corona ist es die Attraktion des Dorfes.

Karin Köhler (l.) und Anke Hoffmann engagieren sich im Heimatverein. Quelle: Uwe Halling

Doch auch sonst stellen die Dollgower einiges auf die Beine: „Spieleabende, Weihnachtsmarkt, Maifeuer, Knutfest – wer sich hier einbringen möchte, dem wird auch nicht langweilig“, konstatiert Brehe. Generell vermissen die drei nichts in ihrem Ort. „Wir haben tolle Landschaften, zwei Gaststätten und freundliche Menschen“, bringt es Karin Köhler auf den Punkt. Es sei ein schönes Dorf und man würde sich freuen, wenn die Einwohner ihrem Ort treu blieben. „Vor allem die Jugend“, sagt Egon Brehe. Doch mit Wohnraum sehe es eher schlecht aus. „Die Bebauungsentwicklung ist festgeschrieben, und frei werdende Häuser werden hier oftmals zu Ferienwohnungen.“

Von Stefanie Fechner