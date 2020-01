Neues Tattoo-Studio in Gransee

Gransee

Für Dominique Seber (33) und Angelique Borchert (24) hat nicht nur ein neues Jahr begonnen, sondern gleich ein ganz neuer Lebensabschnitt. Das junge Paar aus Gransee eröffnet am Sonnabend um 12 Uhr ein Tattoo-Studio in der Rudolf-Breitscheid-Straße 87. Wie voll dann der Laden sein wird, können sie sich schon gut vorstellen – viele ihrer Freunde haben sich angekündigt.

Tätowierer Domonique Seber bei der Arbeit. Quelle: privat

Mit „ Farbeffekt Tattooing“ wollen sich die beiden eine Existenz aufbauen und haben große Pläne. Die Idee dafür gibt es schon lange, allerdings nahmen sowohl ihre Partnerschaft als auch die beruflichen Vorstellungen einen längeren Umweg. Vor einem halben Jahr funkte es dann aber wirklich, nun leben die beiden mit der knapp vier Jahre alten Tochter von Angelique ein paar Häuser weiter neben dem neuen Geschäft.

Während die gelernte Zahnmedizinische Fachangestellte ihren festen Job mit der Selbstständigkeit getauscht hat und sich inzwischen mit Piercings auskennt, hat sich Dominique Seber schon immer in der Welt der Bilder wohl gefühlt. Mehrere Jahre hat er mit der Sprayflasche seiner Kreativität freien Lauf gelassen. „Graffiti bringen nur Ärger, Geld verdient man damit keins“, so eine seiner frühen Erkenntnisse. Vor 15 Jahren verlegte er sich aufs Tätowieren, benutzte auch die eigene Haut und die von Freunden als Übungsfläche. Seit mehreren Jahren ist er auf Tattoo-Conventions unterwegs, zusammen mit seiner Angelique.

Was die Kunden wünschen

Was auch immer jemand für den Rest seines Lebens auf der Haut tragen möchte – ein Tätowierer macht es möglich. „Die Leute wollen ihre Geschichten erzählen“, so Dominique Seber. Ein eigener Stil zähle deshalb weniger als die Fähigkeit, solche Wünsche zu erfüllen. Dafür sitzt er auch mal mehrere Tage, um das Motiv zu entwerfen.

Einige der von Domonique Seber geschaffenen Tätowierungen. Quelle: privat

„Frauen stehen auf Linework“, sagt Angelique Borchert. Das und auch Colour realistic Tattoos oder fotorealistische Motive – eine wahre Kunst. Man muss schließlich wissen, was sich wie auf die unterschiedlichen Hautpartien bringen lässt und wie tief man stechen muss.

Tätowierer Domonique Seber aus Gransee Quelle: privat

Was ein Tätowierer drauf hat, davon können sich Kunden bei den Conventions überzeugen. Dominique Seber hat erlebt, dass eine ganze Familie bei ihm Schlange stand. Für den Löwenkopf auf den Rücken der Mutter, die den Anfang machte, kam er beim Convention-Wettbewerb sogar auf den zweiten Platz. Dass diese Familie gerade den Vater verloren hatte, erfuhr er bei der Arbeit. Solche Geschichten lassen Dominique Seber und Angelique Borchert nicht kalt. Vor kurzem hat er eine Rollstuhlfahrerin tätowiert und dabei ihre traurige Lebensgeschichte erfahren. So gut wie niemand sonst wissen sie deshalb, was ein Tattoo für einen Kunden bedeutet.

Für seine Arbeit verwendet Domonique Seber hochwertige Materialien. Quelle: privat

Für größere Arbeiten braucht Dominique Seber auch schon mal zwei Tage. Dafür reisen die Kunden aus ganz Deutschland an. Mit dem eigenen Studio ist das nun eher möglich. Um das Angebot zu vervollständigen hat sich Angelique Borchert aufs Piercen verlegt. Sie macht dafür extra eine Ausbildung, obwohl sie sich als Zahnarzthelferin in Hygienefragen sehr gut auskennt. Ein Versuchskaninchen hatte sie aber auch: die 68-jährige Oma, die sich nach dem ersten schon bald das nächste Tattoo hat stechen lassen. Obwohl es weder fürs Piercen noch fürs Tätowieren nach oben hin Altersgrenzen gelten, gibt es für Kinder und Jugendliche sehr wohl Beschränkungen. Wer jünger als 18 Jahre alt ist, braucht die Erlaubnis der Sorgeberechtigten. Einer von beiden sollte dann auch dabei sein. „Ich würde unter 20 Jährigen kein Tattoo empfehlen“, sagt Dominique Seber. „Man muss das Wachstum bedenken.“ Und sicher auch, dass sich der Name des Freundes noch ändern kann – ein Tattoo bleibt.

Streetwear und Spraydosen

Coole Sachen gibt es trotzdem auch für Jüngere in dem neuen Studio in Gransee. Dort wird Streetwear angeboten, die es sonst nur in Großstädten gibt. Außerdem stehen einige Spraydosen für Graffiti-Nachwuchskünstler in den Regalen. Vielleicht gibt Dominique Seber in den Sommerferien einen Workshop, er kennt sich schließlich aus. Wie die Farben für Graffiti sind auch die für das Tätowieren sowie die Heilpflaster hochwertig. Dafür gibt es ja die Kontakte von den Conventions.

Dominique Seber und Angelique Borchert vor ihrem Tattoo-Studio in Gransee. Quelle: Martina Burghardt

Dort werden Dominique Seber und Angelique Borchert auch in Zukunft anzutreffen sein. Gerade hat der Granseer eine Einladung von Daniel Krause, der die bekanntesten Studios in Berlin hat, bekommen. Er wird zu dessen Team bei der Classic Tattoo 2020 gehören.

Von Martina Burghardt