Drei Granseer Lehrerinnen sagen tschüss

Nach über 40 Jahren im aktiven Schuldienst verabschieden sich Heidrun Krähmer, Petra Tonne und Martina Witzlau in nun den Ruhestand. Alle drei Lehrerinnen arbeiteten laut Schulleiter Reinhard Witzlau sehr erfolgreich und engagiert an der Werner-von-Siemens-Schule in Gransee.

Über viele Jahre hinweg haben sie morgens ihre Schüler begrüßt, an den Schwächen und Stärken ihrer Schützlinge gearbeitet und zahlreiche Erfolge gefeiert, wenn mal wieder Schulprojekte oder Wettbewerbe anstanden. Sie erlebten die Veränderungen in der Schullandschaft mit und haben sich über die Jahre hinweg immer wieder auf neue Schülergenerationen eingestellt.

Zuletzt war der Schulalltag noch mal eine Herausforderung

Mit einem Lächeln im Gesicht verlassen sie jetzt ihre alte Wirkungsstätte. Als Deutsch- beziehungsweise Englischlehrerinnen konnten sie mehrere Schülergenerationen zum Schulabschluss führen. Viele Projekte und schulische Höhepunkte gestalteten sie aktiv mit. Für ihre Schülerinnen und Schüler sowie für ihre Kolleginnen und Kollegen hatten sie immer ein offenes Ohr und so manchen klugen Ratschlag.

Die ständigen Veränderungen im Bildungswesen und vor allem aber die letzten Monate unter Coronabedingungen waren auch für sie besonders anstrengend. Jetzt aber können sie ihren Ruhestand genießen und sich mehr Zeit für sich, ihre Familien und Freunde nehmen.

