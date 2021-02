Drei Personen bei Unfall in Altlüdersdorf verletzt

Altlüdersdorf

Eine 38-jährige Frau aus dem Kreis Oberhavel war am Sonntag gegen 16 Uhr mit einem Pkw VW in der Alten Dorfstraße in Altlüdersdorf unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Bundesstraße 96 übersah sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten VW, an dessen Steuer ein 78-jähriger Berliner saß. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer und die 71-jährige Beifahrerin des 78-jährigen VW-Fahrers aus Berlin wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge waren diese nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird mit etwa 30 000 Euro beziffert.

23 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren die beiden Löschgruppen Dannenwalde und Altlüdersdorf. Die Einsatzkräfte kümmerten sich sofort um die verletzten Personen. Parallel dazu wurden die Einsatzstelle gesichert und auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Nach Beräumung der Einsatzstelle wurde diese an die Polizei übergeben. Vor Ort waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, der Polizei und des Abschleppdienstes.

Von Bert Wittke