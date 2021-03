Ein Jahr Corona: Landrat erkundigt sich nach der Lage am Strittmatter-Gymnasium in Gransee

Gransee

Als der Landrat das letzte Mal zu Besuch am Strittmatter-Gymnasium war, hatte er Gummibärchen als Nervennahrung für die Abiturienten dabei, die unmittelbar vor ihren schriftlichen Abschlussprüfungen standen. Das war im April vergangenen Jahres. Dieses Mal brachte Ludger Weskamp die Ankündigung mit, dass die Bildungsstätte am Freitag zehn Laptops erhalten werde.

Es klappt besser als beim ersten Lockdown

Nach einem Jahr im Zeichen der Coronapandemie wollte der Landrat aber vor allem in Erfahrung bringen, wie es den Akteuren vor Ort ergangen ist, vor welchen Herausforderungen sie standen, was gut gelungen ist und wo es vielleicht noch Unterstützungsbedarfe gibt. „Es klappt alles 1000-mal besser als beim ersten Lockdown“, wusste Leonie Genzmer aus der Klasse 10.3 zu berichten. Ihre Klasse sei in zwei Gruppen geteilt, und der Lehrer wechsele dazwischen hin und her. Die geringere Schülerzahl in den Gruppen wirke sich positiv auf das Lernklima aus, und die Lehrer könnten besser auf einzelne Schüler eingehen. Vor dem Lockdown sei es in der Schule immer voll und laut gewesen. Das sei nun ganz anders. Auch die Busse seien jetzt viel leerer. Und die Schul-Cloud funktioniere inzwischen auch sehr gut. Nelly Worg aus der Klasse 8.2 sieht einen Vorteil darin, Unterricht in der Schule zu haben. „Da kann ich mich besser konzentrieren als daheim“, meinte die Schülerin aus Gransee.

Landrat Ludger Weskamp interessierte sich dafür, was beim Unterricht unter Coronabedingungen gut klappt und wo womöglich noch Unterstützung notwendig ist. Quelle: Uwe Halling

„Die Videokonferenzen haben sich langsam verbessert“, findet Sophie Woitschehofsky aus der Klasse 11.1. Aber auch sie empfindet es so, dass die Ablenkungsgefahr in der Schule nicht so groß ist. Das gelte vor allem für Fächer, die man nicht so gerne habe. Ein Nachteil sei es, dass daheim keine Tests geschrieben werden. Würden doch in der 11. Klasse viele Noten benötigt, um in den Fächern ausreichend Punkte für die Abschlussnoten sammeln zu können.

Die Kollegen hätten sich gut zusammengefunden, schätzt Alexandra Flaig ein. Zum Glück, so die Direktorin, sei es vor dem Lockdown noch möglich gewesen, für alle Lehrer eine Fortbildung bezüglich des Umgangs mit der Schulcloud zu organisieren.

Direktorin wünscht sich Rückkehr zum Regelbetrieb

Trotz überwiegend guter Erfahrungen mit dem Unterricht in der Schule, mit dem Distanzunterricht und auch mit der zur Verfügung stehenden Technik möchte die Direktorin, vom Landrat nach ihren Wünschen befragt, möglichst bald wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Sicher werde es künftig weiter Online-Konferenzen geben, weil man gemerkt habe, dass dies Zeit sowie lange Wege spare und überdies auch dabei helfe, die Umwelt zu schonen.

Aber eines könne die Technik nicht: Die Pflege sozialer Kontakte ersetzen. Das Strittmatter-Gymnasium sei eine Einrichtung, in der sehr viele kulturelle Schwerpunkt gesetzt würden. Dazu, so Alexandra Flaig, wolle sie gerne bald wieder zurückkehren. „Kultur, Theater oder Sport – das fehle sowohl den Schülern als auch den Lehrern schon sehr“, unterstrich die Direktorin. Diesbezüglich, das unterstrichen am Donnerstag im Gespräch mit dem Landrat auch die anwesenden Schülervertreter, hätten in der Vergangenheit sämtliche Aktivitäten abgesagt und eingestellt werden müssen – vom Weihnachtsprogramm bis hin zum Tag der offenen Tür. Natürlich seien Videos gemacht und auf die Homepage der Schule gestellt worden, Aber das sei kein Ersatz dafür, mit den Mitschülern an gemeinsamen Projekten zu arbeiten, zu tüfteln und zu proben und dabei jede Menge Spaß zu haben.

Direktorin Alexandra Flaig (links neben Landrat Ludger Weskamp) hätte gerne einen Mitarbeiter, der sich ausschließlich um die gesamte Technik kümmert. Quelle: Uwe Halling

Direktorin Alexandra Flaig sprach zudem den Wunsch aus, einen Mitarbeiter an der Schule haben zu wollen, der sich ausschließlich um die Technik kümmern könne. Das würde den Schülern und Lehrern sehr helfen. Noch gehe einfach zu viel Zeit verloren, wenn die Technik nicht gewünscht funktioniere. Lehrer und Arbeitsgemeinschaftsleiter Jens Richter-Mendau könne diesbezüglich nicht überall helfend eingreifen. Da habe es, so die Direktorin, schon mal die ein oder andere Träne im Gesicht gegeben, weil viele Lehrer an ihrer Leistungsgrenze seien.

Eine Rückkehr zur Normalität wünscht sich auch Heike Jesse sehr. Die Projektarbeit sei gegenwärtig auf dem Stand Null, meinte die Sozialarbeiterin der Schule. Dennoch versuche sie natürlich, mit der vorhandenen Technik Kontakt zu den Schülern zu halten und sie auf diesem Weg so gut wie möglich zu unterstützen.

Großes Lob für das Gesundheitsamt

Lobend Worte richtete Alexandra Flaig an die Adresse des Gesundheitsamtes des Kreises Oberhavel. Mit den Mitarbeitern dort gebe es eine hervorragende Zusammenarbeit. „Das klappt wunderbar“, so die Direktorin. Deshalb hätten bei Corona-Fällen schnell Entscheidungen getroffen werden können, um in Quarantäne zu kommen. Landrat Ludger Weskamp hörte dieses Lob natürlich gern. Er sei froh, so Ludger Weskamp, dass es seit der Wiederaufnahme des Unterrichts an den Grundschulen bislang kein Infektionsentwicklung gebe.

Von Bert Wittke