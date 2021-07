Ein Radweg von Altlüdersdorf nach Seilershof wäre toll

Altlüdersdorf

In Gransee geboren, hat Heike Holtfeuer immer in Altlüdersdorf gelebt. Dort besuchte sie auch die erste Klasse, um dann weiter in Dannenwalde zur Schule zu gehen. Auch die Lehre hat sie in Dannenwalde absolviert – bei der Meliorationsmechanisierung Dannenwalde (MMD). „Ein Forschungs- und Entwicklungsbetrieb“, wie sie sagt. Sie wurde Technische Zeichnerin und gehörte bis 1990 zur MMD. Anschließend wechselte sie zum Sondermaschinenbau (Soma), auch in Dannenwalde. Dort ist sie von Anfang an in der Buchhaltung und als Prokuristin dabei. Heike Holtfeier ist geschieden, hat eine Tochter und zwei Enkel. Die Ortsvorsteherin ist seit 2008 Stadtverordnete (Wählergemeinschaft Granseer Land) in Gransee.

Sind Sie gerne Ortschef hier?

Heike Holtfeuer: Ja, das kann ich ruhigen Gewissens behaupten. Ich gebe allerdings auch zu, dass ich 2003 ziemlich überrascht war, bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten zu haben. Und so wurde ich plötzlich und unerwartet zur Ortsvorsteherin. Anfänglich hatte ich schon großen Respekt vor dieser Aufgabe.

Hat die Dorfgemeinschaft unter der Corona-Pandemie gelitten?

Ja, das muss man leider so sagen. Es konnte in den vergangenen Monaten ja nichts mehr stattfinden, wo sich die Leute treffen und austauschen können. Kein Osterfeuer, kein Sommerfest, kein Weihnachtsmarkt, keine Veranstaltungen für die Senioren. Und auch unser Paradepferd, die Fußballer, konnten nicht dem runden Leder hinterher jagen. Das macht sich schon bemerkbar. Was Veranstaltungen betrifft, hoffen wir nun natürlich auf eine Trendwende. Bei uns in Altlüdersdorf findet am 17. Juli ein Country-Fest statt. Das wird die erste öffentliche Veranstaltung seit beginn der Corona-Pandemie.

Machen Sie sich Sorgen um das gesellschaftliche Leben im Ort?

Nein. Wenn die Corona-Bestimmungen nun gelockert werden, wird sich auch unsere Dorfgemeinschaft schnell wieder zusammenfinden. Zumal es viele Helfer gibt, auf die man sich immer verlassen kann.

Wen würden Sie da nennen wollen?

Zunächst mal meine beiden Mitstreiter im Ortsbeirat Reinhard Harndt und Uwe Schulz. Unbedingt hervorheben möchte ich auch das große Engagement der Feuerwehrleute. Die Löschgruppe ist immer an vorderster Front mit dabei, wenn es gilt, etwas für das Dorf auf die Beine zu stellen. Viel Unterstützung erhalten wir stets von den Firmen und Gewerbetreibenden des Ortes. Und schließlich gibt es auch Hilfe von den Vereinen im Ort, den „Herbstlern“ und den Mitstreitern des Romméclubs. Gerade weil so viele Leute mit anpacken, ist mir nicht Bange, dass die Dorfgemeinschaft nach Corona ganz schnell wieder zusammenrücken wird.

Und was wünschen Sie sich für die Zukunft des Ortes?

Ein Radweg abseits der B 96 von Altlüdersdorf nach Seilershof wäre toll. Damit geht es nicht so richtig vorwärts, obwohl über das Projekt schon einige Jahre gesprochen wird. In Seilershof kreuzen sich mehrere schöne Radwege, weshalb es schön wäre, wenn es eine Piste von uns dorthin geben würde. Wünschenswert wäre auch weiteres Bauland für junge Familien.

Von Bert Wittke