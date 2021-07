Gransee

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in einen Döner-Imbiss in der Rudolf-Breischeit-Straße in Gransee eingebrochen. Sie knackten mehrere Spielautomaten, kamen aber nicht an alle Geldkassetten ran. Sie gönnten sich in der Zeit noch drei Bier.

Die Höhe des schadens ist laut Polizei noch unklar.

Von MAZonline