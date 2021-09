Eingesperrt im Regionalexpress 5: Passagiere warten zweieinhalb Stunden vor dem Halt Dannenwalde

Dannenwalde

Etwas mehr als gefühlte 20 Grad, Sonnenschein und blauer Himmel herrschten am vergangenen Wahlsonntag. Zahlreiche Ausflügler wollten daher einen der wahrscheinlich letzten Spätsommertage für einen Trip aus Berlin und Oberhavel in Richtung Mecklenburg-Vorpommern nutzen. Daher war es nicht verwunderlich, dass der Regionalexpress (RE) 5 in Richtung Rostock mit rund 300 Gästen gut besucht war.

Für mich sollte es als Berichterstatter nach Neustrelitz gehen – Fußball-Oberliga zwischen der TSG Neustrelitz und dem Aufsteiger MSV Neuruppin stand für die Märkische Allgemeine Zeitung auf dem Programm. Ausgestattet mit einem Berlin-Brandenburg-Ticket startete ich die Reise und zu meiner Verwunderung kam nicht nur die Bahn pünktlich, sondern hatte auch keine Verspätung, bis die Fahrt auf einmal gegen 11.36 Uhr gestoppt wurde – ruckartig bremste die Bahn, stoppte und die Leute schauten verwundert umher, was denn passiert sei.

Einige Reisende bekamen gesundheitliche Probleme

Nach einer ersten Ansage des Zugbegleiters hieß es, dass an der Lok ein technischer Defekt aufgetreten sei und es nicht absehbar sei, wann es weiter geht. Nun entwickelte sich für mich und die anderen Reisende eine Tortur von 151 quälend, langen Minuten – ohne Wasserversorgung in einem verschlossenen Zug, dessen Türen sich erst nach fast zwei Stunden offnen sollten. So lange dauerte es knapp, ehe im Zusammenspiel Deutsche Bahn, Polizei und Rettungskräfte für Luft in dem sich mehr und mehr aufheizenden Zug sorgten, wo schon einige Reisende mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten.

Als einzige Luftzufuhr dienten die schmalen Fenster in den Toiletten oder die Zwischengänge zwischen den Waggongs. Immer wieder gab es zum Teil sich widersprechende Zugdurchsagen, wenn diese überhaupt stattfanden. Eine Kommunikation mit den Reisenden sieht anders aus und kein Wunder, dass eine gereizte Stimmung herrschte, wie auch die beiden Polizisten merkten, die erst eintrafen, nachdem der Zug über eine Stunde stand. Schon vorher wurde wild telefoniert und die Handys getauscht, um Angehörige über den Ist-Stand zu informieren.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten die Reisenden am Haltepunkt in Dannenwalde mit Wasser. Vorher gab es nichts an Flüssigkeiten im Zug. Quelle: Schütt

In der Folge hieß es erst, dass man warten muss, bis aus Rostock eine neue Lok kommt, die den stehenden Zug ziehen sollte. Danach sollte dann doch ein an dem stehenden RE 5 vorbeifahrender Güterzug. der eine Lok auf einem Waggon dabei gehabt haben soll, abgekoppelt werden, um den stehenden RE 5 zu ziehen. Nach erstmals zwei Stunden öffneten sich für mich und die restlichen Passagiere die Türen zum Luft holen. Dies nutzten einige, um den Zug unerlaubterweise zu verlassen, während in der Folge mehr und mehr Uniformierte und Rettungskräfte kamen.

Nur die Briefwahl hatte noch geklappt

Um 14.07 nahm der RE 5. von welcher Lok auch immer dann gezogen, seine Fahrt in Richtung Dannenwalde auf, wo es gegen 14.13 das erste Mal Wasser für die Reisenden gab. Für viele Ausflügler endete die Fahrt hier, die sofort wieder umdrehten. Dies war auch mein Plan. Das Fußballmatch im Parkstadion konnte ich sowieso vergessen. Nach erneut 90 Minuten Wartezeit fuhr ein RE 5 zurück in Richtung Oranienburg und Berlin. Nach sieben Stunden war ich wieder zu Hause – ohne das Fußballspiel gesehen zu haben. Das einzig Positive war, ich hatte schon zuvor per Briefwahl gewählt. Das Negative: Die 33 Euro für das bezahlte Zugticket gibt es nicht zurück. Bei einer ersten Anfrage an die DB sollte es vier Euro Erstattung geben.

Erst nach rund 110 Minuten wurden teilweise die Türen geöffnet, damit die Passagiere endlich Luft bekamen. Einige nutzten dies und verließen den Zug. Quelle: Schütt

Von Matthias Schütt