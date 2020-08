Einschulung 2020: So läuft es an den Grundschulen im Oberhavel-Norden

Oberhavel

Nun sind die großen Ferien schon wieder vorbei, obgleich der Sommer gerade eigentlich erst so richtig die Hitzekeule auspackt. Zu den Einschulungsfeiern am Sonnabend sorgt Hoch „Detlef“ für traumhaftes Schulstartwetter. Die Feierlichkeiten für die Abc-Schützen zu organisieren war für die Grundschulen in diesem Jahr infolge der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf das öffentliche Leben eine echte Herausforderung. Überall im Norden Oberhavels haben sich die Verantwortlichen sehr viel Mühe gegeben, alle möglichen Vorkehrungen für reibungslose Einschulungsfeiern zu treffen. Wie sehen die Einschulungsmodalitäten im Amt Gransee und Gemeinden, in den Städten Zehdenick und Fürstenberg sowie in der Gemeinde Löwenberger Land aus? Wir haben zu Beginn der Ferien darüber berichten und wollen die Informationen noch einmal aktualisieren.

Amt Gransee und Gemeinden

Alles ist gut vorbereitet, heißt es aus der Amtsverwaltung in Gransee. In der Theodor-Fontane-Grundschule in Menz beginnt die Einschulungsfeier um 10 Uhr auf dem Schulhof. Pro Abc-Schütze sind maximal vier Gäste gestattet. Die Schule organisiert ein kleines Programm mit Liedern und Gedichten. Schulleiterin Angela Stegemann wird eine kleine Festrede halten und dann gibt es für die erwartungsfrohen Mädchen und Jungen die lang herbeigesehnten Zuckertüten.

Anzeige

In der Stadtschule Gransee finden zwei Einschulungsfeiern statt – um 9 Uhr und um 10.30 Uhr. Austragungsort beider Feierstunden wird die Turnhalle der Stadtschule sein. Dort sind pro Einschulungskind zwei Begleitpersonen gestattet. Nach einem kleinen Programm wird Schulleiterin Heike Hitzer die Zuckertüten übergeben.

Weitere MAZ+ Artikel

Stadt Zehdenick

Auch im Bereich der Stadt Zehdenick wurden alle Vorbereitungen für den 8. August getroffen. Die Einschulungsfeier der Mildenberger Grundschule „Am Ziegeleipark“ beginnt um 10 Uhr in der Schulturnhalle. Je zwei Gäste dürfen das Schulkind dorthin begleiten. Geplant ist ein kleines, etwa 20-minütiges Programm, bestehend aus Musik und einem Spielstück. Eingeschult werden in Mildenberg insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler in zwei Flex-Klassen.

An der Linden-Grundschule findet die Einschulung im Speiseraum mit Sicherheitsabständen und einem kleinen Kulturprogramm statt. Die Eltern sitzen auf sogenannten Stuhlinseln. Fenster und Türen bleiben geöffnet und nach Beendigung der Einschulung der Klasse 1a wird desinfiziert. Eltern geben am Sonnabend vor der Einschulung die Schultüten in einem vorbereiteten Schultütenbaum, der entsprechend beschriftet ist. Übergeben werden die Schultüten von den Klassenlehrern. Pro Klasse sind für die Einschulungsmodalitäten etwa 40 Minuten eingeplant. Die Feier für die Klasse 1a beginnt um 9 Uhr, die Klasse 1b startet um 10.30 Uhr. Eingeschult werden insgesamt 47 Schülerinnen und Schüler (23 und 24).

Die Einschulungsfeiern an der Havelland-Grundschule finden in der Turnhalle, Hospitalstraße 1, statt. Die Schule nimmt im kommenden Schuljahr drei erste Klassen mit insgesamt 49 Schülerinnen und Schülern auf. Der Zeitraum für deren Einschulungsfeiern ist wie folgt festgelegt: Klasse Flex 1 von 8.30 bis 9 Uhr, Klasse Flex 3 von 9.30 Uhr bis 10 Uhr, Klasse 1a (erste Gruppe) von 10.30 Uhr bis 11 Uhr und Klasse 1a (zweite Gruppe) von 11.30 bis 12 Uhr. Jeweils vier Personen dürfen den Abc-Schützen unter den Bedingungen der aktuell gültigen Umgangsverordnung zur Feierstunde begleiten, die jeweils musikalisch gehalten ist.

Stadt Fürstenberg

An der Drei-Seen-Grundschule in Fürstenberg, wo 27 Mädchen und Jungen eingeschult werden, beginnt die Feier für die Abc-Schützen und deren Familien um 10 Uhr auf dem Schulhof , in der Grundschule „An der Mühle“ in Bredereiche, wo es 17 Abc-Schützen gibt, wird ebenfalls unter freiem Himmel Einschulung gefeiert. Beginn dort ist um 11 Uhr. Der Schulförderverein sponsert Helium für Luftballons. Jedes Kind, das eingeschult wird, erhält eine Karte, die zuvor vom jeweiligen Abc-Schützen auf der Rückseite bemalt wurde. Zudem wird der Name des Kindes vermerkt sein. Die Karten werden an den Ballons befestigt und die Mädchen und Jungen lassen diese im Rahmen der Einschulungsfeier gen Himmel aufsteigen. Im Anschluss geht es für die Kinder dann kurz in ihre zukünftigen Klassenräume. Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp will es sich nicht nehmen, bei beiden Einschulungsfeiern dabei zu sein.

Gemeinde Löwenberger Land

Die Einschulungsfeiern im Löwenberger Land beginnen mit der Klasse 1c, die in der Grundschulfiliale in Grüneberg unterrichtet wird, um 9 Uhr in der Turnhalle in Grüneberg. Die ABC-Schützen der Libertas-Schule feiern indes im Bürgerhaus in Löwenberg. Um 10 Uhr geht es für die Klasse 1a los, 11 Uhr feiert dann die Klasse 1b. Begleitet werden dürfen die Abc-Schützen von den Eltern und den Geschwisterkindern. Für die Erwachsenen besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Klassenlehrerin der 1a (21 Schülerinnen und Schüler) ist Ina Tanneberger, die aus ihrer Elternzeit zurückkehrt, die 1b (23 Schülerinnen und Schüler) wird von Melanie Steinborn und die 1c (23 Schülerinnen und Schüler) von Jeanette Färber geleitet. Zwei Schülerinnen der 2. Klasse werden zu Beginn der Feiern ein Gedicht aufsagen, außerdem werden am Anfang und am Ende kleine Klavierstücke erklingen. Zwischen den Veranstaltungen werden die Räumlichkeiten umfassend gelüftet.

Von Bert Wittke