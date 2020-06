Eintracht Gransee trauert um Hans-Jürgen Wassel

Gransee

„ Hans-Jürgen, Danke für alles und Ruhe in Frieden.“ Mit diesen Beileidsworten trauert der SV Eintracht Gransee um sein langjähriges Mitglied Hans-Jürgen Wassel. Dieser sei „nach schwerer Krankheit am Dienstag im Alter von 69 Jahren“ verstorben, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. „Dieser Verlust ist für uns sehr schwerwiegend. Aus den Erfahrungswerten von Hans-Jürgen konnten wir immer wieder schöpfen “, sagt Anke Rudolph, aktuelle Vereinsvorsitzende des SV Eintracht Gransee, über einen ihrer Vorgänger. Wassel war von 1995 bis 2000 Vereinschef. „Ich habe ihn am Montag noch einmal gesehen und konnte mit ihm sprechen.“

Fast 40 Jahre für die Eintracht im Einsatz

Im Verein selbst war Wassel fast 40 Jahre lang aktiv, zuletzt im Vorstand als Ehrenamtsbeauftragter. Auch für ihn sollte das 100-jährige Vereinsjubiläum im August 2020 etwas besonderes werden. „Ich bin sehr dankbar für die vergangenen vier Jahre, wo ich von ihm lernen durfte. Ich habe seine Ratschläge sehr gerne angenommen“, so Anke Rudolph weiter. Der 69-Jährige, der sich zudem stark für den Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ engagierte, hatte aber auch immer ein offenes Ohr für die Fußballer des SV Eintracht – ob nun nach einem siegreichen Meisterschaftsspiel oder bei einem spitzen Kommentar nach einer vermeidbaren Niederlage. „ Hans-Jürgen, der über 40 Jahre für unseren Verein stand, sich aufopferte und bis zuletzt mit Herzblut dabei war. Er erlebte und war Teil des steilen Aufstiegs des Granseer Fußballs. Auch nach dem Absturz war seine Leidenschaft ungebrochen“, heißt es vom SV Eintracht.

Ebenso war er in der Organisation des Hallenfreizeit-Fußballturniers um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Gransee dabei oder als Publikumsgast bei den Zweitliga-Volleyballern des SV Lindow-Gransee. „ Hans-Jürgen Wassel war immer für uns da und hat den Verein gelebt. Dieser Verlust wiegt schwer“, so Alexander Scholz, Fußball-Abteilungsleiter bis zum vergangenen Jahr und Spieler in Gransee. Dieser konnte sich in seiner knapp sechsjährigen Amtszeit bei Problemen immer an Hans-Jürgen Wassel wenden. „Er stand uns immer zur Seite“, so Scholz.

Auch die Stadt Gransee trauert mit

Ob es von Vereinsseite aus eine Gedenkveranstaltung geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch vollkommen offen. „Dazu ist diese Nachricht einfach noch zu frisch“, so Anke Rudolph. „Darüber haben wir noch nicht nachgedacht.“

Aber nicht nur im Verein trauert man um den 69-Jährigen, auch in der Stadt Gransee, wo viele Bürger den Ehrenamtler kannten und vor allem auch schätzten. „ Hans-Jürgen Wassel war eine Institution und ein verdienter Bürger der Stadt Gransee“, sagt Bürgermeister Mario Gruschinske. „Sein Name war mit Gransee einfach verbunden.“ Auf Nachfrage erklärte Gruschinske, dass sich Stadt und Vereine gemeinsam absprechen wollen, wie eine Würdigung des Wirkens von Hans-Jürgen Wassel aussehen kann. „Es versteht sich aber von selbst, dass wir etwas machen werden“, so Gruschinske, der wie der SV Eintracht nun aber erstmal trauern wird.

„Wir werden Dich, deine Offenheit, deine Liebe zum Spiel und eben auch unserem Verein nicht vergessen“, heißt es in den abschließenden Worten vom Verein. „Wir werden dich vermissen und hoffen, dass du von oben weiterhin über den Verein wachst und bei unseren Spielen mitfieberst. Unser herzliches Beileid und vor allem viel Kraft der Familie und Freunden.“

Von Matthias Schütt