Einwohnerversammlung: Warum in Dagow Bauland ausgewiesen wird

In der Gemeinde Stechlin möchten junge Familien mit Kindern sesshaft werden. Daran gibt es keinen Zweifel. Das hat erst jüngst die Ortsvorsteherin von Neuglobsow, Kerstin Borret, noch einmal bestätigt und diese Erfahrungen haben auch andere Ortschefs und der Bürgermeister bereits gemacht. Und als am vergangenen Mittwochabend zur Einwohnerversammlung in das Stechlinseecenter nach Neuglobsow gebeten wurde, trat dies während der Diskussion auch noch einmal deutlich zutage. Bauland in der Gemeinde Stechlin ausweisen zu können ist aber offensichtlich ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Entsprechende Flächen, die dafür in Frage kämen, gibt es. Das erläuterte Christian Tutsch gleich zu Beginn der Einwohnerversammlung. Wie der Mitarbeiter der Amtsverwaltung, der dort für den Bereich Planung und Städtebau zuständig ist, aufzeigte, verfügen alle Ortsteile über Flächen, auf denen sich Häuser bauen ließen. Das hat in der Vergangenheit bereits ein Planungsbüro untersucht.

Prämissen bei der Suche nach Bauland gesetzt

Allerdings hat sich die Verwaltung bei der Suche nach Bauland zwei entscheidende Prämissen gesetzt. Da Bauwilligen möglichst schnell entsprechendes Land zur Verfügung gestellt werden soll, gelte es, für die kurz- und mittelfristige Planung nur Flächen zu betrachten, die sich im Besitz der Kommune befinden. Dies sei eine wichtige Voraussetzung, um über die entsprechende Vorgehensweise mit auf diesen Flächen in Eigenregie entscheiden zu können. Andernfalls sei man immer auf das Wohlwollen von Privatpersonen angewiesen. Darüber hinaus sollen Flächen ausgeklammert werden, die in einem Landschaftsschutzgebiet oder anderen geschützten Gebieten liegen. Das trifft zum Beispiel auf Flächen im Ortsteil Dollgow zu. In kommunalen Besitz und außerhalb von Schutzgebieten liegt zum Beispiel der Parkplatz am Schulsteig in Dagow. Ihn hätte die Bürgerinitiative „Zukunft Dagow“ gerne zumindest in Teilen als Bauland gesehen und dafür auf eine Bebauung der Pferdekoppel verzichtet, für die bereits das Prozedere zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in die Wege geleitet wurde.

Zudem plant die Gemeinde, auf dem Parkplatz zehn bis 15 Stellplätze Reisemobilstellplätze zu errichten. Es habe sich gezeigt, dass die Gemeinde von dieser Art des Tourismus zunehmend im wahrsten Sinne des Wortes überrollt werde. Oft würden solche Gefährte bis weit an den Stechlinsee heranfahren und die nahen Wälder bevölkern. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und Ordnung in die Sache zu bringen, sei ein Stellplatz für Reisemobile mit den dafür notwendigen Entsorgungs- und Sanitäreinrichtungen unabdingbar. Ein entsprechender Entschluss ist von den Gemeindevertretern bereits gefasst worden. Deshalb, so Christian Tutsch, sei es die Pflicht der Amtsverwaltung, dort planerische Aktivitäten in die Wege zu leiten.

Frank Stege: Verwaltung hat einen klaren Auftrag von den Gemeinde

Gleiches gilt auch für den Bereich der Pferdekoppel. Das können und wollen die Vertreter der Bürgerinitiative allerdings nicht nachvollziehen. Sie berufen sich, das wurde auch in der Einwohnerversammlung am Mittwoch im Großen Saal des Stechlinseecenters wieder hörbar, auf Aussagen von Frank Stege. Der Amtsdirektor habe versprochen, hieß es, vor weiteren Schritten in dieser Angelegenheit die Einwohnerversammlung abzuwarten. Dem widersprach der Verwaltungschef jedoch: „Wir haben den klaren Auftrag der Gemeindevertreter, in dieser Angelegenheit die nächsten Schritte einzuleiten. Das ist keine Vorwegnahme der zugesagten Bürgerbeteiligung.“ Bis zum jetzigen Zeitpunkt stünden ja auch lediglich erst einmal die Grenzen des Bebauungsplangebietes Pferdekoppel fest, fügt Christian Tutsch hinzu, der gleichzeitig darauf verwies, dass für einen Vorentwurf immer auch Planer benötigt werden.

Dass man durchaus auch in Landschaftsschutzgebieten bauen kann, darauf machte in der Diskussion Christian Dienst, der für Bündnis 90/Die Grünen in der Gemeindevertretung sitzt, aufmerksam. Er habe eine Dokumentation im Internet gefunden, wonach eine Bauleitplanung in einem Landschaftsschutzgebiet möglich sei. Als Beispiel sei die Gemeinde Spreewald angeführt. Christian Tutsch konnte diesen Optimismus nicht teilen. Das Amt Gransee und Gemeinden habe die Erfahrung machen müssen, dass die Naturschutzbehörden letztlich keine Genehmigung für das Bauen in einem Landschaftsschutzgebiet erteilen. Und es gehe ja auch darum, den Leuten möglichst zügig Bauland zur Verfügung zu stellen und nicht auf ein jahrelanges Verfahren zu hoffen, dessen Ausgang obendrein völlig unklar und offen sei. Amtsdirektor Frank Stege hatte dazu auch gleich ein Beispiel parat und erinnerte an das Prozedere um die Planung eines Solarparkes in der Kiesgrube Großwoltersdorf. Das habe mehr als zehn Jahre in Anspruch genommen.

Maria Luise Deyerling: „Wovor haben sie eigentlich Angst?“

So lange wollen und können bauwillige Familien mit Kindern natürlich nicht warten. Das betonte Nina Pansch in der Diskussion und kritisierte, dass viele der Diskussionsredner zwar in einem Eigenheim leben, aber nicht wollen, dass andere Leute auch in diesen Genuss kommen. Zumindest nicht unmittelbar vor ihrer Haustür. Das empfand auch Maria Luise Deyerling so und stellte in Richtung der Bürgerinitiative die Frage: „Wovor haben sie eigentlich Angst?“ Der Ort brauche eine Entwicklung. Andernfalls, und auch das wurde in der Diskussion deutlich gemacht, werde es in dem Ort bald nur noch alte Leute geben. Was gebraucht werde, sei frisches junges Blut und Ideen für ein abwechslungsreiches und buntes gesellschaftliches Leben.

Die Bürgerinitiative konterte mit dem Vorwurf, dass die Kommunikation seitens der Gemeindeverwaltung und auch der Verwaltung des Amtes Gransee und Gemeinden zu wünschen übrig lasse. So habe die Bürgerinitiative bis zum heutigen Tag beispielsweise keine Antwort auf ein mehrseitiges Schreiben bekommen, dass im April dieses Jahres an die Gemeindevertretung versandt worden war. Statt dessen würden die gewählten Gemeindevertreter einfach Beschlüsse fassen, ohne die Bürger vorher zu hören und alle vorliegenden Fakten zu berücksichtigen. Eine Auflistung von Anregungen und Vorschlägen der Bürgerinitiative wurde ins Protokoll aufgenommen.

Ruf nach dem Einheimischenmodell

Nach der Einwohnerversammlung wurde noch eine ganze Weile außerhalb des Saales, der mit etwa 50 Anwesenden erstaunlich dünn besetzt war, weiter diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass die Suche nach Bauland in der Gemeinde Stechlin offensichtlich zu atmosphärischen Störungen zwischen den Einwohnern der Ortsteile führt. Es scheint, so war zu hören, dass zwar alle irgendwo die Notwendigkeit des Ausweisens von Bauland einsehen, aber wenn, dann bitte in den Nachbarortsteilen. Die Angst wurde spürbar, die geliebte Ruhe könnte womöglich durch Zugezogene gestört werden. Und wenn Zuzug erfolge, dann bitte nur von Familienangehörigen der bereits hier wohnhaften Leute. In diesem Zusammenhang werde dann schnell der Ruf nach dem Einheimischenmodell laut. Amtsdirektor Frank Stege verlieh der Überzeugung Ausdruck, dass ähnlich wie in Gransee das Einheimischenmodell auch in Dagow zum Tragen kommen werde. Dieses besage aber auch, dass jemand Bauland erhalten könne, der sich neu in Dagow niederlassen möchte, wenn er denn bereit ist, sich aktiv in das Dorfleben und die Arbeit von Vereinen einzubringen.

