Oberhavel

„Liebe an Erde, wann wachst du auf? Ich gebe nicht auf!“ singt Dennis Spiegel, während er mit einem Boot über den Stechlinsee rudert. „Wir wünschen uns Freiheit, doch wir glauben an Geld“, ist eine der bedeutenden Zeilen des Songs, den der 25-Jährige zusammen mit seiner Mutter Ute Spiegel aus Sommerfeld geschrieben und eingesungen hat. Beim Begriff Freiheit kommt unweigerlich der Gedanke an die Corona-Einschränkungen auf. Doch tatsächlich entstand das Lied ganz knapp vor Beginn der Krise, nämlich am Silvesterabend 2019. Was dann für ein schwieriges Jahr folgen sollte, konnte noch niemand absehen. Auch nicht, dass der Song ein Projekt wird, der in dieser Zeit Mut machen wird – den Zuhörern, aber auch allen, die an der privaten Produktion beteiligt waren.

Ute Spiegel ist hauptberuflich Krankenschwester, kann aber auch wunderbar singen. Quelle: privat

Ute Spiegel, die hauptberuflich als Krankenschwester arbeitet, stand schon für die Sendung „Voice of Germany“ auf der Bühne, hat zuvor viele Songs unter ihrem Künstlernamen Ally McMirror veröffentlicht. Mit dem Lied „Liebe an Erde“ hat sie Neuland betreten. Aber nicht nur, weil sie sonst auf Englisch singt, sondern auch, weil der jüngere ihrer Söhne mitsingt. Mitbeteiligt war auch Ute Spiegels Lebensgefährte Jörn Blümel. „Man könnte es auch als Familienprojekt bezeichnen“, sagt die 52-Jährige, die noch ein weiteres Feld neu für sich entdeckt hat: Die Videoproduktion. Dafür hat sie sich professionelle Unterstützung geholt: Regisseur Ralf Pleger und Musikproduzent Jan Rase aus Groß-Ziethen. Außerdem wurden die Kameramänner Christoph Valentin und Robert Sandow sprichwörtlich mit ins Boot geholt, den Videoschnitt übernahm Frank Tschöke, Produzentin des Films ist Maria Willer.

Beim Videodreh am Stechlinsee. Quelle: Ralf Pleger

Ein passender Ort für den Dreh des Musikvideos war schnell ausgemacht. Die Krönung einer Wohnmobilreise im vergangenen September war ein Abstecher zum Stechlinsee in Neuglobsow. „Dieser See ist so wunderbar klar, ich war total beeindruckt“, berichtet die Sommerfelderin. Einen Monat später wurde dann das Video gedreht – an nur einem Tag. „Das hat so toll geklappt und war wahnsinnig interessant. Zum Beispiel dass die Szenen nicht chronologisch in der Reihenfolge gedreht werden, wie sie am Ende im Film zu sehen sind. Spannend fand ich auch, wie wichtig die Sonneneinstrahlung für bestimmte Szenen war. Auch zeitlich hat alles genau gepasst, sodass wir das geliehene Boot rechtzeitig zurückgeben konnten.“

Eine Drohne macht beeindruckende Luftaufnahmen. Quelle: Ralf Pleger

Für die Aufnahmen kam auch eine Drohne zum Einsatz, wodurch beeindruckende Luftaufnahmen der frühherbstlichen Landschaft entstanden sind. Ute Spiegel gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn sie über das Musikprojekt erzählt. Als Krankenschwester auf der Intensivstation versorgt sie auch Corona-Patienten, erlebt viele traurige Schicksale und muss trotzdem stark bleiben. Auch wenn sie sich, wie sie sagt, keinen anderen Beruf vorstellen kann und ihre Arbeit liebt, tut es ihr gut, in der Musik einen Ausgleich zu finden. „An dem Projekt zu arbeiten, hat mich auch mit durch diese Zeit getragen. Anfangs hatte man ja auch noch mehr Angst als jetzt, ein Jahr später.“

Auch der Wald dient als Kulisse. Quelle: Ralf Pleger

„Liebe an Erde“ ist jedoch nicht ihr einziges Projekt. In Zusammenarbeit mit Fred Zahl, einem Musiker aus Neuruppin, entstand im vergangenen Jahr das Lied „We care for You“ (Wir kümmern uns um Sie/euch), ein Imagesong für die DRK Schwesternschaft, der für die Wertschätzung von Pflegeberufen steht. Die Videoproduktion – ebenfalls mit Ralf Pleger – wird voraussichtlich im April nachgeholt. Das Projekt zieht sich wegen der Corona-Bestimmungen in die Länge – so passte „Liebe an Erde“ als Zwischenprojekt ganz gut dazwischen. Info: „Liebe an Erde“ auf Youtube: https://bit.ly/2ONvJYr

Von Wiebke Wollek