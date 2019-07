Erster Kreativmarkt in Dannenwalde

Gransee Dannenwalde - Erster Kreativmarkt in Dannenwalde Der Verein Umweltbahnhof möchte die kreativen Menschen in der Umgebung zusammenbringen und plant den Markt am Tag des offenen Denkmals. Es werden noch Aussteller gesucht.

Das Plenair am Bahnhof in Dannenwalde am vergangenen Samstag. Zwei der gemalten Bilder werden auf dem Flyer für den Kreativmarkt zu sehen sein. Kleines Bild: Hartmut Röhl. Quelle: Verein Umweltbahnhof Dannenwalde