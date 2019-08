Gransee

Bulgur, arabischer Kaffee und Baklava, ein in Zuckersirup eingelegtes Blätterteiggebäck aus dem Nahen Osten: Das und noch viele weitere arabische Lebensmittel können die Granseer nun bekommen, ohne weit in die Bundeshauptstadt zu fahren. Denn Gransee hat seit knapp zwei Wochen sein erstes arabisches Lebensmittelgeschäft.

2016 kamen Alhalabi und ihre Familie aus Syrien

Maly Alhalabi (40) und ihr Mann Wail Shujaa (47) betreiben das Geschäft in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Während Alhalabi im Geschäft steht, die Kunden berät und die Waren verkauft, kauft Shujaa die Lebensmittel bei einem Großhändler in Berlin ein und bringt sie nach Gransee. „In Berlin gibt es viele arabische Geschäfte“, sagt Maly Alhalabi in gebrochenem Deutsch. „Wir leben in Gransee und hier gab es bisher keinen einzigen Laden. Hier leben aber auch einige arabische Familien.“

Sie ist mit ihrem Mann und den beiden Söhnen 2016 aus Syrien nach Deutschland gekommen. In Swaida, eine Stadt 100 Kilometer südlich von Damaskus, wo sie einst lebte, verkaufte sie auch Lebensmittel. „Ich mag den Kontakt mit den Menschen“, sagt sie. „Und ich mag es, sie zu beraten.“ Auch in Gransee tut sie das. Nur etwas grundsätzlicher. Sie erklärt ihren deutschen Kunden, welche Lebensmittel sie verkauft und wie man sie am besten zubereitet.

„Eine Bereicherung für Gransee “

Es kommen viele deutsche Kunden, erzählt sie. So auch an diesem sonnigen Nachmittag. Eine ältere Dame tritt in das kleine Geschäft. Sie schaut sich um. Maly Alhalabi lässt sie nur kurz allein, dann spricht sie sie an. Die 63-jährige Frau aus Menz ist zum ersten Mal da. „Meine Chefin war gestern hier und hat mir empfohlen, mal vorbei zu schauen“, erzählt die Rentnerin. „Ich bin ein neugieriger Mensch. Und wir haben in Gransee ja einige Migranten. Ich finde es toll, dass sie nun heimische Produkte kaufen können.“

Auch für die alteingesessenen Granseer freue sie sich über die neue Möglichkeit, einmal andere Lebensmittel zu kaufen. „Ich empfinde diesen Laden als eine Bereicherung für die Stadt. Man muss doch immer offen für Neues sein.“ Sie hoffe, dass der Laden möglichst lange erfolgreich bestehen bleibt, sagt sie zum Schluss. Dann verlässt sie mit einer prall gefüllten Tüte, in der sich Bulgur, Aprikosenmarmelade und rote Linsen befinden, das Geschäft.

Hier sollen die Menschen sich begegnen

Dass Alhalabis Laden ein anderer ist als die klassischen deutschen Supermärkte und kleinen deutschen Lebensmittelgeschäfte, liegt aber nicht nur an den arabischen Waren. Wenn man ihn betritt, merkt man sofort: hier kommen die Menschen zusammen, um sich auszutauschen, sich über die Arbeit zu unterhalten. Die Inhaberin hofft, dass auch ihre deutschen Kunden dieses Angebot annehmen und nicht nur zum Einkaufen vorbeischauen. „Ich wünsche mir, mit Hilfe des Ladens Vorbehalte und Ängste abzubauen. Die Deutschen sollen uns und unsere Lebensmittel kennenlernen. Die Menschen sollen hier einfach zusammenkommen.“

Noch verkaufen sie und ihr Mann nur Lebensmittel, die sich lagern lassen. Frisches Obst und Gemüse soll aber sobald wie möglich dazukommen, sagt Maly Alhalabi. Und wenn es gut läuft, möchte sie die Tür zu dem zweiten Raum im hinteren Bereich öffnen und so die Verkaufsfläche vergrößern. Einen Lagerraum gibt es nicht, deswegen kauft Wail Shujaa nur in kleinen Mengen ein. Und etwas ganz Wichtiges fehlt noch außen am Geschäft: Die Beschriftung auf dem Schaufenster. Was da drauf stehen soll, steht noch nicht fest.

Von Annika Jensen