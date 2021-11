Ex-Schüler großformatig an der Flurwand

Gransee

Jetzt hängen die Bilder 19, 20 und 21 im Flur der Werner-von-Siemens-Schule Gransee. Auf jedem ist eine Kurzbiografie von ehemaligen Schülerinnen und Schülern zu sehen. Mini-Lebensläufe. Jetzt kamen die des Landwirtes Robin Kunkel, des Versicherungs- und Finanzkaufmanns Luca Müggenburg und des Fluggerätmechanikers Fabian Lebelt dazu. Die beiden Ersteren hängten ihre Biografien vor ein paar Tagen selbst auf, Letzterer verpasste den Termin.

Bewusst einen Umweg gewählt

Robin Kunkel ist ein Landwirt mit Leib und Seele. „Er wusste schon immer, was er wollte“, sagte Lehrerin Martina Witzlau, die dieses Biografie-Projekt an der Schule initiierte. Zum Plan von Robin Kunkel gehörte, zunächst einen kleinen Umweg zu gehen: erst eine Ausbildung zum Mechatroniker für Land- und Baumaschinen zu machen (2013 bis 2017). Die absolvierte er beim KFL Löwenberg. Die Ausbildung flutschte, einmal wurde er sogar zum „Lehrling des Monats“ von der Handwerkskammer Potsdam ausgezeichnet. Sein Ex-Chef Ulf-Peter Degebrodt sagte damals: „Er hat dank seiner exzellenten Einsatzbereitschaft eine sehr hohe fachliche Kompetenz! Sein derzeitiger Ausbildungsstand geht weit über die Anforderungen eines dritten Ausbildungsjahres hinaus.“ Dabei war klar, dass er die Landwirte-Laufbahn nie aus dem Blick verlor. „Ich fing dann bei meinem Opa auf dem Hof in Dollgow an. Ein paar Monate später gab eine Frau aus unserem Dorf ihren Hof auf – ich übernahm ihn“, erzählt der 24-Jährige. Seit dem 1. Oktober 2017 ist er selbstständig – mit damals 20 Jahren. Die Ausbildung zum Landwirt absolvierte er nebenberuflich und schloss sie in diesem Jahr ab. „Da ich Mechatroniker bin, bin ich in meinem Beruf konkurrenzfähig. Ich spare unheimlich viel Reparaturkosten.“ Der Soloselbstständige bewirtschaftet allein 220 Hektar Ackerland und Wiesen.

Luca Müggenburg mit seiner Biografie. Quelle: Stefan Blumberg

„Die wollten mich tatsächlich haben“

Bei Luca Müggenburg sah der Weg etwas anders aus. Er hängte nach der 10. Klasse noch drei Jahre ran und machte im Oberstufenzentrum Oranienburg sein Abi. „Die drei Jahre vergingen schnell, aber ich wusste danach noch nicht, wo es langgeht. Studieren schloss ich aus. Also schickte ich Bewerbungen ab – auch eine zur DBK-Versicherung. Die wollten mich tatsächlich haben“, erzählt er. Also lernte der aus Altlüdersdorf stammende Luca Müggenburg den Beruf des Kaufmanns für Versicherungen und Finanzen. „Das hätte ich mir vor ein paar Jahren nie vorstellen können, weil ich doch eher der ruhige Typ bin“, so der 22-Jährige. In diesem Jahr wurde er fertig und machte sich vor einem halben Jahr selbstständig, leitet nun eine Agentur der Mecklenburger Versicherung. „Ich hatte Glück, konnte gleich Kunden von meinem Vorgänger, der in den Ruhestand ging, übernehmen. Der Anfang ist in Ordnung.“

Dreieinhalb Jahre dauerte die Ausbildung von Fabian Lebelt (2011 bis 2015). Der Fluggerättechniker darf nach dem Erwerb einer Lizenz selbstständig Arbeiten an Luftfahrzeugen vornehmen. Er begleitet europaweit Flugeinsätze. Einen Sprengstoffbefähigungsschein hat er auch.

Die Grafik von Fabian Lebelt. Quelle: Stefan Blumberg

Anhand von Biografien unterschiedliche Wege aufzeigen

„Die Idee der Bildungsbiografien entstand bei Klassentreffen“, erzählt Martina Witzlau. Dort habe man immer viel über den Werdegang der Schülern erfahren. Einige Beispiele sollten festgehalten werden, um Rückschlüsse auf die Arbeit der Lehrer zu ziehen sowie „um die Mädchen und Jungen zu motivieren; fürs Lernen, aber auch, um Praktika, Projekte und Arbeitsgemeinschaften als Orientierung zu nutzen“, so Schulleiter Reinhard Witzlau. Es gebe Entwicklungsmöglichkeiten, die Oberschule sei keine Sackgasse. „Mit den Biografien wollten wir nicht bestimmte Leistungen würdigen, sondern unterschiedliche Wege aufzeigen, die man gehen kann. Das hilft hoffentlich, denn die Schülerinnen und Schüler sind wenig entschlussfreudig“, so Martina Witzlau.

Experten helfen bei der Umsetzung

Anlässlich des 15-jährigen Namensjubiläums der Schule (2010) wurde die Idee umgesetzt. Am 24. August 2010 erhielt die Schule 14 Biografien. 2015 kamen weitere vier dazu. Jetzt sind es noch einmal drei, die von Karsten Link (Layoutentwicklung und 18 Biografien) sowie Marc Berger (drei Biografien) grafisch unterstützt wurden. Anhand der Biografien zeigt sich, wie zutreffend der von Werner von Siemens gesagte Satz – auch Leitspruch der Schule – ist: Die Praxis ist doch erst die wahre Erkenntnisquelle!“

Von Stefan Blumberg