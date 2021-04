Fahne weht in Himmelpfort

Himmelpfort

Da wurden Nägel mit Köpfen gemacht: Im Januar dieses Jahres einigte sich der dreiköpfige Ortsbeirat von Himmelpfort darauf, für den Staatlich anerkannten Erholungsort eine Begrüßungsfahne anzuschaffen. Am Sonnabend wurde sie an der Buswendeschleife nahe der Chocolaterie gehisst. Der Ortsbeirat um Lutz Wilke, René Kirscht und Heiko Schade (alle Allianz für Fürstenberg und Ortsteile) ließ es sich nicht nehmen, die Fahne selbst am Mast zu befestigen und in die Höhe zu ziehen. Der Mast war bisher vornehmlich in der Adventszeit genutzt worden, um die Gäste mit der Nase darauf zu stupsen, dass sie sich hier im Weihnachtsdorf befinden.

Kleines Projekt schnell umgesetzt

Anfang dieses Jahres war die neue Fahne in Auftrag gegeben worden. Anne Dörnbrack, seit dem vergangenen Jahr in der Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel tätig und für Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung zuständig, stand den Himmelpfortern bei ihrer Idee zur Seite. Sie ließ von einem Marketingunternehmen drei verschiedene Entwürfe erstellen und unterstützte die ehrenamtlich wirkenden Ortsbeiratsmitglieder bei der Beschaffung der Fahne.

Die neue Fahne. Quelle: privat

Eine Fahne – zwei Logos

Entschieden haben sie sich für die Fahne mit grünem Hintergrund und dem Schriftzug „Willkommen im Erholungs- und Weihnachtsort Himmelpfort“. Zudem sind zwei Logos zu sehen. Ortsvorsteher Lutz Wilke begründet das: „Einmal wollten wir, dass das Him-melpforter Logo aus DDR- Zeiten Verwendung findet, aber auch das 2008 neu entworfene Logo seinen Platz auf der Fahne findet.“ Die Empfehlung, nur das Logo aus dem Jahre 2008 zu verwenden, lehnte der Ortsbeirat ab – allein aus traditionellen Gründen.

Optik an Brandenburger Tourismus-Farben angelehnt

Das Logo aus dem Jahr 2008 wird für touristische Zwecke in und auf den Broschüren, Flyern und Karten verwendet. Es sei unter anderem vom damaligen Ortsbeirat, Vertretern der Stadt, des Tourismus- und Fördervereins zur Verwendung empfohlen worden. Das Logo ist an das touristische Erscheinungsbild des Landes Brandenburg angelehnt – es hat durch den Grafikstil ein ähnliches Aussehen. Die drei Farben der Tourismus Marketing Brandenburg – Rot, Grün und Blau – wurden einbezogen. Grün stellt die Natur dar, Rot den Städte- und Kulturtourismus und Blau steht für Reisen rund ums Wasser. 2006 war dieses neue Konzept entwickelt worden. Die optische Annäherung des Himmelpforter Logos sei ein wichtiger Schritt zur Positionierung des Dorfes im touristischen Wettbewerb gewesen. Die unterschiedlichen Elemente kennzeichnen die Klosterruine & Himmelspforte, den Weihnachtsstern, Natur pur sowie Wasser, soweit das Auge reicht.

Das jüngere Logo. Quelle: privat

Der Tradition verpflichtet

Neben dem neuen Logo (Foto links) findet auch das alte Logo (siehe Abbildung oben) nach wie vor Anwendung; so zum Beispiel bei der Feuerwehr unter anderem auf den Uniformen. „Auch zahlreiche Himmelpforter Einwohner verwenden dieses Logo gerne, ob als Aufkleber am Auto oder als Wimpel ist diese Variante zu finden“, sagt Heiko Schade, der nicht nur dem Ortsbeirat angehört, sondern auch der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Himmelpfort ist. René Kirscht begründet die Anschaffung der Fahne so: „Wir möchten die Gäste in Himmelpfort gerne mit dieser Fahne willkommen heißen und freuen uns, wenn sich die Gäste im Erholungs- und Weihnachtsort wohlfühlen.“

Ortsprägende Schilder gesäubert

Die drei Himmelpforter Ortsbeiratsmitglieder nutzten den Sonnabend, um auch noch in einer zweiten Sache Hand anzulegen. Sie reinigten die beiden Ortsschilder und die beiden Willkommensschilder. „Bereits Anfang Dezember 2020 hatten wir die Stadtverwaltung gebeten, einen Auftrag auszulösen, um die vier Schilder bei uns im Dorf reinigen zu lassen. Da dieses leider bis zum 10. April 2021 nicht möglich war, haben wir uns entschieden, die Reinigung selbst auszuführen. Insbesondere hartnäckig sitzende Aufkleber mussten abgelöst werden“, sagt Lutz Wilke. Einige Einwohner machten große Augen, als sie sahen, wie ihr Ortsbeirat selbst die Initiative ergriff. René Kirscht ergänzt: „Nun müssen noch die saisonvorbereitenden Maßnahmen folgen, welche in jedem Jahr durch den Bauhof der Stadt Fürstenberg/Havel realisiert werden. Schön wäre es, wenn wir die zu erwartenden Gäste in einem gepflegten Ort begrüßen könnten.“ Hier könne und solle auch jeder Einwohner des Ortes seinen Beitrag leisten, findet der Ortsbeirat.

Lutz Wilke, Erik Kirscht und Heiko Schade (von links) bei Säubern eines Ortseingangsschildes. Quelle: privat

Von Stefan Blumberg