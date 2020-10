Fahrkartenautomat am Bahnhof Gransee gesprengt

Gransee

In der Nacht von Montag zu Dienstag (6. Oktober) sprengten bisher unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten am Bahnhof Gransee in der Bahnhofstraße. Das berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. „Am Dienstagmorgen meldete sich ein Mann bei der Polizei und teilte mit, dass der Automat gesprengt und vollständig zerstört wurde“, erläuterte sie weiter. Dabei war die Wucht der Sprengung so goß, dass sogar der Sockel des Automaten zerstört wurde.

Kriminaltechniker waren vor Ort und untersuchten den Tatort, die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, die Täter konnten aber offenbar Bargeld erbeuten.

Anzeige

Bereits der dritte Vorfall seit Juli

21. Juli 2020: Unbekannte haben am Montagabend gegen 20.15 Uhr einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Gransee gesprengt. Anwohner wollen zu dieser Zeit einen lauten Knall gehört haben. Doch erst am nächsten Morgen meldete eine Bahnkundin den zerstörten Automaten bei der Polizei.

Zerstörter Fahrkartenautomat auf dem Bahnhof in Gransee (21. Juli 2020). Quelle: privat

13. August 2020: Auf dem Bahnhof in Gransee brannte am frühen Donnerstagmorgen der Fahrkartenautomat. Die Feuerwehr musste zum Löscheinsatz ausrücken. Zuvor hatte es einen lauten Knall und eine Druckwelle gegeben.

Im August hatten es bisher unbekannte Täter auf einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Lehnitz abgesehen: Am Sonntagmorgen führten gegen 3.30 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhof Lehnitz bisher unbekannte Täter an einem Fahrkartenautomaten eine Sprengstoffexplosion herbei.

Von MAZonline