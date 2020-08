Fahrkartenautomat in Gransee brennt – Feuerwehr im Löscheinsatz

Gransee

Für die Kameraden der Löschgruppe Gransee war die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag früh beendet. Um 4.02 meldeten sich ihre Alarmgeräte und beorderten sie, wie zu lesen war, zu einem Brand in die Granseer Bahnhofstraße. Wie sich dann herausstellte, brannte auf dem Bahnsteig der Fahrkartenautomat, nachdem Unbekannte offensichtlich zuvor versucht hatten, das Gerät aufzusprengen.

Die Feuerwehr aus Gransee musste zum Löschen ausrücken. Quelle: privat

Bei der Ankunft der Feuerwehrleute waren bereits mehrere Kräfte der Landespolizei sowie der Bundespolizei vor Ort. Nach der Lageerkundung und Einweisung durch Polizei starteten die Kräfte der Feuerwehr den Löschangriff, in dessen Folge die Flammen schnell bekämpft werden konnten.

Im Einsatz seitens der Granseer Feuerwehr: ein Tanklöschfahrzeug und der Einsatzleitwagen. Quelle: privat

Im Einsatz waren fünf Kameraden der Feuerwehr mit einem Tanklöschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen sowie zahlreiche Beamte der Landes-und Bundespolizei mit mehreren Streifenwagen. Ermittlungen zum Tathergang und zu den Tätern laufen.

Erst am 20. Juni hatten unbekannte Täter gegen 20.15 Uhr den Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Gransee gesprengt. Anwohner hatten am Abend einen ziemlichen lauten Knall gehört, aber erst am nächsten Morgen meldete eine Bahnkundin den Vorfall der Polizei.

Von Bert Wittke