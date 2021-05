Falkenthal

Seit Mai 2019 ist Karsten Kiesewetter der Ortsvorsteher der Falkenthaler Einwohner. Zum Ortsbeirat gehören außerdem sein Stellvertreter Christian Bergmann und Beisitzer Sebastian Schellhorn. Wie Kiesewetter das vergangene Jahr erlebte und was er sich für 2021 wünscht, erzählt er im Gespräch.

Das Corona-Virus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken des Ortsbeirates seitdem verändert?

Karsten Kiesewetter: Die Themen sind weniger geworden bei uns im vergangenen Jahr, genau wie die Zahl der Treffen. Bei uns in Falkenthal ist die Kultur das Entscheidende im Jahreskalender und da keine Veranstaltung stattfand, ging auch der Aufwand für den Ortsbeirat bei den Vorbereitungen deutlich zurück.

Welche Projekte und Maßnahmen konnten 2020 umgesetzt werden?

Investitionen haben kaum angestanden, aber das lag nicht an der Pandemie. Es waren auch keine größeren Aktionen oder Baumaßnahmen geplant. Die meisten durchgeführten Arbeiten dienten der Instandhaltung.

Welche Anliegen sollen 2021 realisiert werden?

Für 2021 hoffen wir endlich auf den Bau des Radwegs nach Liebenberg, aber das Projekt liegt beim Straßenbauamt. Seit fünf Jahren ist es schon auf der Agenda. Daher kommt auch der Unmut bei den Menschen, dass sich nichts tut. Aber weil der Weg neben einer Bundesstraße verlaufen soll, können wir selbst nicht aktiv werden und sind abhängig von anderen Stellen. Für uns wäre das der Lückenschluss und Falkenthal wäre endlich an einer Stelle ans Radwegenetz angebunden. Bisher muss, wer Fahrrad fahren will, die Straßen nutzen, was nicht ungefährlich ist.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Was unser Dorf ausmacht, sind vor allem die Feste und die Kultur. Am 20. Juni 2020 beispielsweise hätte außerdem das 750-jährige Bestehen Falkenthals gefeiert werden sollen. Viele Monate Vorbereitung und Arbeit des Organisationsteams haben da drin gesteckt. Ob es 2021 nachgeholt werden kann, ist noch nicht sicher. Und da hoffe ich, dass sich die Situation generell bald wieder ändert, die Menschen zusammenkommen können beim Karneval oder auf dem Sportplatz, um nur einige Beispiele zu nennen. Außerdem habe ich oft gemerkt, dass den Menschen bewusst wird, was das Landleben doch für ein Luxus ist in einer solchen Zeit der Beschränkungen. Es ist ein großer Unterschied, ob man eine solche Zeit auf dem eigenen Grundstück oder in einer Neubauwohnung verbringen muss.

Welche Wünsche haben sie für 2021?

Dass es bald genug Impfstoff für alle gibt, um langsam aus dem Tal zu kommen und zur Normalität zurückzukehren. Und wir zur sehr guten Zusammenarbeit mit den Vereinen zurückfinden, die das gesellschaftliche Leben getragen haben und dies hoffentlich auch wieder tun werden. Privat wünsche ich mir, dass alle ihren Job behalten, vor allem gesund bleiben und so unbeschadet wie möglich durch die Pandemie und ihre Folgen kommen.

Von Björn Bethe