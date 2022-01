Faust auf Faust in Gransee

Gransee

Michael Ungar freut sich. Oder sollte man besser sagen, dass er sich eins ins Fäustchen lacht? Passen würde es, ist der 57-Jährige doch mit Leib und Seele Box-Trainer. Oder Übungsleiter. Wie man’s auch nennen will – ganz egal. Fakt ist, er liebt diesen Kampfsport über alles und möchte das Einmaleins des Boxens gern an den Nachwuchs weitergeben. Deshalb hatte er am Montag dieser Woche in die Sporthalle der Granseer Stadtschule eingeladen und rund 25 Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene waren dem Aufruf gefolgt. „Das finde ich sehr beachtlich“, sagt Michael Ungar, der seinen Sportlern sofort einbläute, mit welchem Ritual bei ihm jedes Training beginnt: „Pünktlich sein, ordentliche Begrüßung, auf die Waage!“

Viele Jahre erfolgreicher Boxer und jetzt Übungsleiter beziehungsweise Trainer in Gransee – Michael Ungar. Quelle: Uwe Halling

Zehn Jahre hat er selbst aktiv geboxt, erzählt der gebürtige Berliner. Angefangen habe er im Alter von neun Jahren bei der ASG Vorwärts Berlin. 1977 ging er an die Sportschule zum TSC Berlin. Dort bekam er zwei Jahre später einen absolut prominenten Trainer – Ulli Wegner. Der, so erinnert sich Michael Ungar, sei damals gerade von Gera nach Berlin gewechselt. Eigentlich habe er damals schon mit dem Boxen aufhören wollen, erzählt Michael Ungar. Aber nach einer einstündigen Unterhaltung mit Ulli Wegner und einem Tag Bedenkzeit habe er sich fürs Weitermachen entschieden. Ulli Wegner sei von 1979 bis 1983 sein Trainer gewesen und habe ihn auch über den Sport hinaus maßgeblich mit geprägt. Auch nach seiner Zeit als aktiver Boxer, so Michael Ungar, sei der Kontakt zu Ulli Wegner nie abgerissen.

Immerhin hat es Michael Ungar als Boxer bis in die Junioren-Nationalmannschaft der DDR geschafft und war insgesamt dreimal Dritter bei DDR-Meisterschaften. In seinem Startbuch standen zum Abschluss der aktiven Laufbahn im Jahr 1983 genau 97 Kämpfe, von denen er 66 gewonnen hat und neun unentschieden gestalten konnte.

Michael Ungar (l.) und Samihullah Rahimi (r.) notierten sich beim Trainingsauftakt zunächst einmal die wichtigsten Angaben aller Teilnehmer. Quelle: Uwe Halling

Nach seiner aktiven Zeit im Boxring wurde Michael Ungar Übungsleiter – bei der BSG Tiefbau Berlin. „Ich hatte eine Lehre als Baufacharbeiter gemacht“, erklärt er. Mit 31 Jahren schloss er ein Studium auf dem Gebiet des Bauwesens ab und verdient sein Geld beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel mit Sitz in Eberswalde. Seit 2002 arbeitet er wieder als ehrenamtlichen Trainer und kam 2007 beruflich nach Zehdenick. Dort wurde er zwei Jahre später, 2009, Trainer beim Zehdenicker Boxring. „Ich hatte die C-Lizenz gemacht und habe elf Jahre sehr erfolgreich in der Havelstadt junge Boxer trainiert“, berichtet Michael Ungar. Im vergangenen Jahr wechselte er den Standort und verlagerte sein sportliches Engagement im Dezember von Zehdenick nach Gransee. Zu den Umständen und Gründen möchte sich der 57-Jährige nicht näher äußern. Er sei Sportsmann und wolle nicht irgendwo nachtreten. Fakt sei, dass er ein sehr gutes Gespräch mit der Vorsitzenden des SV Eintracht Gransee, Anke Rudolph, gehabt habe. Die habe sich riesig darüber gefreut, als Michael Ungar ihr anbot, eine Abteilung Boxen ins Leben zu rufen. Inzwischen ist diese Abteilung bereits beim Brandenburger Amateur-Boxverband eingetragen.

Zum Beginn eines jeden Trainings steht für jeden Aktiven unter anderem das Wiegen auf dem Programm. Hier ist gerade Emma Zehmke an der Reihe. Quelle: Uwe Halling

Michael Ungar besorgte T-Shirts, Kampfkleidung und Boxhandschuhe und lud schließlich alle am Boxsport interessierten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein, am Montag, 17. Januar, in die Sporthalle der Granseer Stadtschule zu kommen. Ganz egal, ob Junge oder Mädchen. „Rund 25 Teilnehmer – das ist ein sehr guter Anfang“, ist Michael Ungar mit der Resonanz mindestens ebenso zufrieden, wie wenn sein Lieblings-Fußballverein Union Berlin gewonnen hat. Boxtraining möchte der 57-Jährige dreimal pro Woche in Gransee anbieten: montags und mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr und freitags von 15 bis 16.30 Uhr. Das sind meine Rahmentrainingszeiten“, sagt er.

Training in der Stadtsporthalle in Gransee. Quelle: Uwe Halling

Einige Aktive vom Zehdenicker Boxring sind Michael Ungar von Zehdenick nach Gransee gefolgt, auch sein Freund Samihullah Rahimi – ein jetzt 29-jähriger Afghane, der im Alter von 24 Jahren nach Deutschland gekommen sei, sich super integriert habe und sehr gut Deutsch spreche, beschreibt Michael Ungar. Samihullah Rahimi, der ein ungemein großes Kämpferherz hat, habe nach mehreren Verletzungen mit dem aktiven Boxen aufhören müssen, besitze wie er die C-Lizenz und unterstütze ihn nun nach Kräften beim Training des Nachwuchses. Darüber freut sich Michael Ungar sehr und auch darauf, nun in Gransee junge Sportler für das Boxen begeistern und sie in dieser Sportart zu Erfolgen führen zu können.

Von Bert Wittke