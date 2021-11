Gransee

Der 52-jährige Mann, der am Sonntagmorgen die Scheibe eines Supermarktes in Gransee mit einem Ziegelstein eingeworfen hat, sitzt weiterhin in Haft. Das entschied das Amtsgericht Zehdenick am Montag, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe am Dienstagmorgen.

„Ein beschleunigtes Verfahren wurde angeregt, die Hauptverhandlung ist für Donnerstag, den 25. November angesetzt“, teilte sie mit. Bis zu diesem Termin bleibt der 52-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Von MAZonline