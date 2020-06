Ferienhaussiedlung geplant: In Dagow schrillen die Alarmglocken

Dagow

In dem winzigen Ferienort Dagow, der Anfang vergangenen Jahres 126 Einwohner zählte und zur Gemeinde Stechlin gehört, regt sich Widerstand gegen eine geplante Ferienhaussiedlung mit 26 Häusern. Bereits jetzt handele es sich bei der Hälfte der Gebäude im Dorf um Ferienhäuser. Mit dem neuen Projekt würde sich das Verhältnis deutlich zu Ungunsten des dörflichen Charakters verändern, befürchten einige Einwohner und führen noch zahlreiche weitere Argumente gegen das Bauvorhaben an.

Sie trafen sich am Montag zu einem Ortstermin, weil Informationen zum Stand des Bebauungsplanverfahrens Nr. 8 der Gemeinde Stechlin mit dem Titel „Erholungsgebiet Feldweg“ auf der Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretersitzung am Mittwoch, 1. Juli, stehen (Beginn um 19 Uhr im Feuerwehrgebäude in Menz, Berliner Straße 4). Denn bereits im Dezember 2018 hatte die inzwischen neu gewählte Gemeindevertretung den Aufstellungsbeschluss für besagten Bebauungsplan gefasst und das Verfahren damit ins Rollen gebracht.

Anzeige

Ein Schild weist auf das 24 000 Quadratmeter große Privatgrundstück am unbefestigten Feldweg hin. Quelle: Helge Treichel

Weitere MAZ+ Artikel

Dass dies ohne die Beteiligung der Betroffenen geschehen sei, kritisieren nun die Dagower, allen voran Martina Bauchrowitz. Die 64-Jährige hatte vor zehn Jahren ihren Hauptwohnsitz in die Gemeinde verlegt, da sie bis zu ihrem Ruhestand am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei tätig war. Gemeinsam mit Thomas Schwank, Jürgen Graetz und Peter Behnke gehört sie zu den Sprechern der Protestbewegung.

Ausgelöst hatte diese im vergangenen Dezember Ortsbeiratsmitglied Peter Behnke (parteilos). Als Unabhängiger Stechliner hatte er eine Unterschriftenaktion gegen das Projekt initiiert. Immerhin 50 Personen beteiligten sich. Die Listen waren im März an die Verantwortlichen übergeben worden. „Gehört haben wir seitdem nichts“, sagt Thomas Schwank. „Darüber sind wir doch sehr erstaunt.“ Und die Teilnehmer des Ortstermins lassen durchblicken, dass bei ihnen die Alarmglocken angegangen seien. Behnke beruhigt: „Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Projekt gegebenenfalls noch zu verhindern.“

Peter Behnke hatte mit einer Unterschriftenaktion auf das geplante Vorhaben aufmerksam gemacht. Quelle: Helge Treichel

Jetzt wollen die Betroffenen die nächste Stufe ihres Protestes zünden – einen Einwohnerantrag. Laut diesem soll der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan vom 5. Dezember 2018 wieder zurückgenommen werden, mit dem die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Errichten der Ferienhäuser geschaffen werden sollen.

Empfohlen hatte das Projekt übrigens das Büro für Städtebau und Stadtforschung Spath & Nagel, das von der Amtsverwaltung in den Jahren 2006 und 2018 mit Planungsstudien zur Entwicklung der Gemeinde Stechlin beauftragt worden sei. Ziel sei es offenbar, einen Dagower Schandfleck zu beseitigen, da sich auf dem 2,4 Hektar großen Grundstück verfallene und inzwischen von Bäumen überwucherte Bungalows befinden. Auf den verbliebenen Gebäuden bestehe jedoch kein Bestandsschutz mehr, da sich der inzwischen verstorbene Eigentümer entschieden hatte, das Grundstück in einen Nutzwald umzuwandeln, heißt es in der Antragsbegründung. Damit habe er ganz im Sinne des Natur-, Landschafts- und Flächenschutzes gehandelt. Denn laut Baugesetzbuch soll Wohnbauland vorrangig auf Flächen im Innenbereich von Siedlungen entwickelt werden, zitieren die Dagower aus der Planungsstudie von Spath & Nagel « Stechlin 2019+». Das müsse erst Recht für Wochenend- und Ferienimmobilien gelten sowie für eine Gemeinde mitten im Naturpark Stechlin/Ruppiner Land.

Acht Dagower nahmen an dem Ortstermin teil. Quelle: Helge Treichel

Anders als im Nachbarort Neuglobsow habe Dagow nicht bereits seit Jahrzehnten im Fokus von Erholungssuchenden gestanden. Deshalb fehle hier die touristische Infrastruktur. Bei 26 zusätzlichen Ferienhäusern wäre an Wochenenden und zu Ferienzeiten nicht nur mit deutlich erhöhten Lärmemissionen zu rechnen, sondern auch mit einem stark gesteigerten Verkehrsaufkommen – die bisher nur von den Anwohnerinnen und Anwohnern genutzten dörflich geprägten Wege würden zu viel befahrenen Straßen für die Feriengäste und deren Besucher, fürchten die Antragsteller. Aus ihrer Sicht wäre es fatal, „ Dagow zu einer Ferienhaussiedlung aus der Retorte zu entwickeln und seinen dörflichen Charakter zugunsten eines einmaligen Profits zu verspielen“. Die Einwohner befürchten, dass als nächster Schritt auch die Naturschutzwiese auf der gegenüberliegenden Seite des Feldweges bauliche Begehrlichkeiten weckt. Damit der angestrebte Einwohnerantrag Erfolg hat, müssten diesen mindestens rund 60 Einwohner ab dem 16. Lebensjahr unterzeichnen, haben die Initiatoren ausgerechnet.

Thomas Schwank verweist am Schaukasten auf den Zusatzhinweis zur eher unauffälligen Einladung für die Gemeindevertreterversammlung am Mittwochabend. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel