Gransee

Die Granseer sind eine der Stützpunktfeuerwehren in Oberhavel. Das wirkt sich natürlich auf die Zahl der Einsätze aus. Obendrein ist die Wehr für den Brandschutz auf einer sehr großen und ausgedehnten Fläche zuständig.

Steckbrief Gründungsdatum:13. Februar 1891 Wehrführung: Uwe Valentin, Marcel Schult Mitglieder:40 Aktive, 31 in der Jugendfeuerwehr Fahrzeuge:Einsatzleitwagen (ELW 1), Mannschaftstransport-Fahrzeug (MTF), LF 16/12, Rüstwagen (RW 1), TLF 20/50, Drehleiter (DLK 23/12) Einsätze 2019:116 Anschrift: 16 775 Gransee, Meseberger Weg 42 Kontakt:03306/75 11 06, 03306/75 18 106, u.valentin@gransee.de Internet:www.feuerwehr.gransee.de

Löschgruppenführer Uwe Valentin spricht von einer jungen Truppe, die über einen guten Ausbildungsstand verfügt und in der jeder gewillt ist, sich ständig weiterzubilden. Was die Technik betrifft, so der 1. Hauptbrandmeister, sei man sehr gut ausgerüstet, bei der Bekleidung spricht der Löschgruppenführer sogar vom „neusten Stand“.

Anzeige

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Die Tageseinsatzbereitschaft werde immer zuverlässig abgedeckt, für Verstärkungen sei man dennoch immer offen. Diesbezüglich können die Granseer auf ihren Nachwuchs bauen. Die Jugendwehr zählt 31 Mitglieder, davon neun Mädchen. Das Gerätehaus stößt langsam an seine Grenzen, so dass perspektivisch geschaut werden müsse, wie sich zusätzlich Platz schaffen lässt.

Von Bert Wittke