Feuerwehr Großwoltersdorf: Die Truppe jung, der Fuhrpark „steinalt“

Großwoltersdorf

Eine junge und sehr aktive Truppe ist die Löschgruppe in Großwoltersdorf. Oberbrandmeister Nico Aßmann, der Feuerwehrchef im Ort, schätzt das Durchschnittsalter auf Mitte 30. Im Gegensatz dazu ist die Technik, mit der die Feuerwehr ausrückt, eher „steinalt“. Der W 50 (TLF 16) stammt von 1989, der Schlauchwagen mit 1000 Meter B-Schläuchen an Bord ist auch nicht viel jünger. Aber es ist Land in Sicht: Mitte 2022 sollen die Großwoltersdorfer ein neues Fahrzeug bekommen – ein Tanklöschfahrzeug 4000.

Steckbrief Gründungsdatum: 9. Februar 1909 Wehrführung: Nico AßmannEnrico Cöster Mitgliederzahl:18 Fahrzeuge:TLF 16 (W 50), Robur LO Einsätze 2019:26 Anschrift:16775 Großwoltersdorf, Siedlungsweg 31 Kontakt:033082/4 09 00

Hoffentlich passt das neue Auto ins Gerätehaus. Da steht zurzeit das TLF 16, während der Robur aus Platzmangel unter einem Schleppdach sein Dasein fristen muss. Im Dorf erfährt die Feuerwehr nach Auskunft von Löschgruppenführer Nico Aßmann, der quasi in einer Feuerwehrfamilie aufgewachsen ist und zuvor stellvertretender Löschgruppenführer war, große Wertschätzung. Das liegt auch daran, dass die Feuerwehr oft und gerne beim Ausrichten von Festlichkeiten hilft.

Von Bert Wittke